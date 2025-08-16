huge fire broke out in Basti due to a gas cylinder leak, causing a lot of commotion, 9 people were burnt बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshuge fire broke out in Basti due to a gas cylinder leak, causing a lot of commotion, 9 people were burnt

बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। आग से सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:38 AM
share Share
Follow Us on
बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे

जिले के कलवारी थानाक्षेत्र के टेंगरिहा राजा गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में आग विकराल हो गई। चीख-पुकार मच गई। हादसे में सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि एक घायल का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम थानाक्षेत्र टेंगरिहा राजा गांव में रामफल पुत्र राम नयन के घर पर गांव के सुरेमन गैस सिलेंडर लगाने गए थे। जैसे ही वह सिलेंडर लगाने के बाद लीकेज चेक कर रहे थे। तभी अचानक आग फैल गई। जिसमे सुरेमन के अलावा सुमन (40) पत्नी रामफल, सिकंदर (12) पुत्र रामफल, रितेश (8) पुत्र सरबजीत, खुशी (6 )पुत्री सरबजीत, अंजली (17) पुत्री अमरजीत, नीरज (10) पुत्र अमरजीत, अंशिका (7) पुत्री लालचंद, दिव्या (7) पुत्री संदीप गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया।

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने दिलाई भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया पाप का कीर्तिमान

घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जबकि घायल सुरेमन का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। घटना को देखकर गांव निवासी शकुंतला पत्नी लालजी की भी तबीयत बिगड़ गई। सीओ कलवारी प्रदीप कुमार ने बताया कि गैस में रिसाव के कारण आग लगी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज चल रहा है।

Up News UP News Today Basti News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |