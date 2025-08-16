बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। आग से सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

जिले के कलवारी थानाक्षेत्र के टेंगरिहा राजा गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में आग विकराल हो गई। चीख-पुकार मच गई। हादसे में सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि एक घायल का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम थानाक्षेत्र टेंगरिहा राजा गांव में रामफल पुत्र राम नयन के घर पर गांव के सुरेमन गैस सिलेंडर लगाने गए थे। जैसे ही वह सिलेंडर लगाने के बाद लीकेज चेक कर रहे थे। तभी अचानक आग फैल गई। जिसमे सुरेमन के अलावा सुमन (40) पत्नी रामफल, सिकंदर (12) पुत्र रामफल, रितेश (8) पुत्र सरबजीत, खुशी (6 )पुत्री सरबजीत, अंजली (17) पुत्री अमरजीत, नीरज (10) पुत्र अमरजीत, अंशिका (7) पुत्री लालचंद, दिव्या (7) पुत्री संदीप गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया।