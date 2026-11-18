योगी के शहर गोरखपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़; सपा का शक्ति प्रदर्शन
योगी के शहर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश ने 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथ यात्रा शुरू की। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। इस यात्रा जरिए सपा शक्ति प्रदर्शन कर रही है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर हवाई अड्डे से चौरी-चौरा के देवकही गांव तक करीब 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथ यात्रा शुरू की। अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। अखिलेश यादव के इस रोड शो को रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कई जगहों पर स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के बीच ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस पीडीए यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस यात्रा से जारिए सपा पूर्वांचल, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है।
अखिलेश यादव के रोड शो में गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सपा के झंडे लेकर रथ के साथ चलते रहे और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। बस रूपी 'पीडीए रथ' पर निकले इस रोडशो में भारी उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के साथ-साथ दौड़ रहे थे। इससे पहले अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे एक विशेष विमान से गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां ढोल-नगाड़ों के बीच 1,000 से ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर छह युवा पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया।
अखिलेश ने किया पोस्ट
अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गोरखपुर में उनके रोडशो में उमड़ी भीड़ यह दिखाती है कि किसी का गढ़ गड़बड़ा गया है। अखिलेश यादव के रोड शो में गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सपा के झंडे लेकर रथ के साथ चलते रहे और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए।
बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे
देवकही गांव पहुंचने पर अखिलेश यादव स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वह पूर्व भाजपा नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टप्पू आगामी विधानसभा चुनाव में चौरी-चौरा सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि, पार्टी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें