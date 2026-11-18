योगी के शहर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश ने 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथ यात्रा शुरू की। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। इस यात्रा जरिए सपा शक्ति प्रदर्शन कर रही है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर हवाई अड्डे से चौरी-चौरा के देवकही गांव तक करीब 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथ यात्रा शुरू की। अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। अखिलेश यादव के इस रोड शो को रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कई जगहों पर स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के बीच ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस पीडीए यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस यात्रा से जारिए सपा पूर्वांचल, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है।

अखिलेश यादव के रोड शो में गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सपा के झंडे लेकर रथ के साथ चलते रहे और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। बस रूपी 'पीडीए रथ' पर निकले इस रोडशो में भारी उत्साह देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के साथ-साथ दौड़ रहे थे। इससे पहले अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे एक विशेष विमान से गोरखपुर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां ढोल-नगाड़ों के बीच 1,000 से ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर छह युवा पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया।

अखिलेश ने किया पोस्ट अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि गोरखपुर में उनके रोडशो में उमड़ी भीड़ यह दिखाती है कि किसी का गढ़ गड़बड़ा गया है। अखिलेश यादव के रोड शो में गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ता सपा के झंडे लेकर रथ के साथ चलते रहे और पार्टी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए।

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