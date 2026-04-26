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कैसे सुलझेगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का झमेला? उपभोक्ताओं के लिए अब नया अपडेट आया

Apr 26, 2026 08:40 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर और उससे जुड़ी परेशानियों का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नए बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में देने का मामला अब लटक गया है। इस मामले में अब एक नया अपडेट आया है।

कैसे सुलझेगा स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का झमेला? उपभोक्ताओं के लिए अब नया अपडेट आया

Smart Prepaid Meter: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर और उससे जुड़ी परेशानियों का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नए बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में देने का मामला अब लटक गया है। इस मामले में अब एक नया अपडेट आया है। प्रीपेड बिजली मीटर का मुद्दा अब नियामक आयोग में ही सुलझने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अधिसूचना को 26 दिन बीतने के बाद भी उसका उल्लंघन करके यूपी में प्रीपेड कनेक्शन ही दिए जा रहे हैं।

प्राधिकरण ने एक अप्रैल को अधिसूचना जारी करके प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। पावर कॉरपोरेशन ने बीते साल सितंबर में नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में ही दिए जाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से यूपी में सभी उभोक्ताओं को प्रीपेड मोड में ही नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस पर उपभोक्ताओं से कोई सहमति नहीं ली जा रही है। वहीं, विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) की व्यवस्था के मुताबिक कनेक्शन प्रीपेड मोड में लिया जाएगा या पोस्टपेड मोड में यह उपभोक्ता तय करेंगे न कि बिजली कंपनियां।

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प्रीपेड मोड में कनेक्शन देने की अनिवार्यता की थी समाप्त

हाल ही में इसी धारा के अनुरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अधिसूचना जारी करके प्रीपेड मोड में कनेक्शन देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन को अपना पुराना आदेश वापस लेकर नई अधिसूचना के मुताबिक नए आदेश करने चाहिए थे। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं किया गया। अब नियामक आयोग को ही इस संबंध में आदेश जारी करने होंगे ताकि सीईए की अधिसूचना को यूपी में प्रभावी बनाया जा सके। बिजली संबंधी नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी नियामक आयोग की ही है।

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समाप्त अधिसूचना यूपी में प्रभावी, जांच हो - उपभोक्ता परिषद

बीते साल सितंबर में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता का आदेश जारी करते हुए पावर कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना का हवाला दिया था। उस अधिसूचना में नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में ही दिए जाने की अनिवार्यता थी। वहीं, दूसरी तरफ एक अप्रैल 2026 को उस अधिसूचना में संशोधित करके कनेक्शन में स्मार्ट मीटर इस्तेमाल किए जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रीपेड मोड की अनिवार्यता को हटा लिया गया था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पुरानी अधिसूचना समाप्त होने के बाद भी यूपी में इसे लागू रखने पर सवाल उठाए हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब अधिसूचना समाप्त हो चुकी है तो उसे यूपी में जारी कैसे रखा जा सकता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण है। अवधेश ने कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को इस मसले में स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने इस मामले को नियामक आयोग भी ले जाने के संकेत दिए हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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