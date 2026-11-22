इससे पहले 17 नवंबर को भी इमरान मसूद ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी रहेगी। सीट बंटवारे से अलग, इमरान मसूद ने अयोध्या के हालात और राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे को लेकर भी BJP पर तीखा हमला बोला था।

आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने रविवार को कहा कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए सोमवार (23 नवंबर) को एक संयुक्त बैठक होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है।

दिल्ली में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में मसूद ने कहा, "कल हमारी एक बैठक है, जिसमें चर्चा होगी। यह दोनों दलों की एक संयुक्त बैठक है। हम चाहते हैं कि गठबंधन जीते और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। इसके लिए हमें अच्छे तालमेल के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा।"

181 सीटों की मांग वाली खबरों को किया था खारिज इससे पहले 17 नवंबर को भी इमरान मसूद ने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी रहेगी। समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में शुरू होने वाली दोनों दलों की बातचीत किसी कारणवश टल गई थी। हालांकि, मसूद ने बताया था कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अखिलेश यादव से चर्चा हो चुकी है और उस बातचीत से एक ड्राफ्ट सामने आने के बाद आगे की तैयारियां की जाएंगी।

सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को भी मसूद ने सिरे से खारिज कर दिया था, जिनमें दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस ने यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से करीब 181 सीटों की सूची समाजवादी पार्टी को सौंपी है। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर फैल रही इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और जब औपचारिक चर्चा होगी, तो हर मुद्दे पर बात की जाएगी। दूसरी ओर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि सीटों का बंटवारा जीत की संभावना (विनेबिलिटी) के आधार पर होगा यानी जिस सीट पर जो दल ज्यादा मजबूत होगा, वहां से वही चुनाव लड़ेगा।

अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा- 'चंदे में गड़बड़ी से भगवान राम नाराज' सीट बंटवारे से अलग, इमरान मसूद ने अयोध्या के हालात और राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला था। भाजपा पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करने और चंदे में कथित अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए मसूद ने कहा था, "भगवान राम उनसे नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने उनके नाम पर इकट्ठा किए गए धन का दुरुपयोग किया है। अयोध्या में उनकी हालत बेहद खराब है, यही वजह है कि अब वे ध्यान भटकाने के लिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं।"