कैसे बनेगा खाना? गैस किल्लत के बीच घर में हो गया कांड, भरा सिलेंडर उठा ले गया चोर

बस्ती में बड़ी मुश्किल से मिला गैस का सिलेंडर ही चोर ने पार कर दिया। भरा सिलेंडर ले जाते हुए चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। परिवार वालों को जब इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया।

LPG Crisis: यूपी में अब भी गैस की किल्लत बरकरार है। पूरे-पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोगों को सिलेंडर मिल भी रहा है तो उस पर चोर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसा ही मामला यूपी के बस्ती से सामने आया है। यहां एक बड़ी मुश्किल से मिला गैस का सिलेंडर ही चोर ने पार कर दिया। भरा सिलेंडर ले जाते हुए चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। परिवार वालों को जब इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि अभी तक सोना-चांदी और रुपयों को चोरों से से बचाने पड़ रहे थे, लेकिन अगर ऐसे ही गैस की किल्लत जारी रही तो सिलेंडर की भी रखवाली करनी होगी।

मामला कोतवाली क्षेत्र कटरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां एक घर में भरा हुआ सिलेंडर रखा था। चोरों ने मौके का फायदा उठाकर सिलेंडर चोरी कर लिया। गैस किल्लत के बीच बड़ी मुश्किल से मिला सिलेंडर चोरी हो जाने से परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित का कहना है कि गैस के लिए काफी दिनों से चक्कर लगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से ही एक सिलेंडर मिला था वह भी चोर उठा ले गया। पीड़ित ने बताया कि सिलेंडर के लिए कई दिनों से गैस एजेंसी पर दौड़ रहे थे। धूप में काफी देर तक लाइन लगाई तब जाकर सिलेंडर मिला था।

पुलिस ने बढ़ाई इलाके में गश्त पीड़िता का कहना है कि सिलेंडर मिलने के बाद उसे घर के बाहर रखा, लेकिन चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया। घर से बाहर आकर देखा तो सिलेंडर गायब था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि सिलेंडर चोर उठा ले गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति घर में घुसता है और मौका मिलते ही आंगन में रखा सिलेंडर उठाकर भाग निकलता है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। इसको लेकर इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश करके चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।