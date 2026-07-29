उफनते नाले में बही मासूम चारू कैसे बचने के लिए कर रही थी कोशिश?CCTV फुटेज वायरल
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में उफनते नाले में बही मासूम चारू बचने के लिए कोशिश कर रही थी। वह स्लैब पर चढ़ गई थी। 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नगर क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास नाले में बही कक्षा 4 की छात्रा चारु कश्यप से जुड़े हादसे का खौफनाक और दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि चारु बारिश से बचने के लिए दुकानों की पटिया पर जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन नगर पालिका की घोर लापरवाही और खुले नाले ने उसकी जिंदगी निगल ली। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं करता है।
सीसीटीवी फुटेज का वो खौफनाक 40वां सेकंड
स्कूल वाली गली में स्थित एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर पूरा हादसा परत-दर-परत सामने आ गया। फुटेज के शुरुआती हिस्से में बारिश के पानी से भरी गली दिखाई दे रही है। वीडियो के ठीक 40वें सेकंड पर मासूम चारु कश्यप पानी के तेज बहाव से बचने के लिए नाले के ऊपर बने स्लैब पर चढ़ती हुई नजर आती है। चारु ने खुद को बचाने के लिए नाले पर बनी करीब चार दुकानों के आगे रखे स्लैबों को सुरक्षित पार भी कर लिया था। समझा जाता है कि एक दुकानें के आगे नाले के ऊपर स्लैब गायब था और गहरा नाला पूरी तरह खुला था। जलभराव के कारण चारु खुले नाले का अंदाजा नहीं लगा सकी और जैसे ही उसने पैर नीचे रखा, वह सीधे उफनते नाले में जा गिरी और पलक झपकते ही ओझल हो गई।
30 घंटे बीते, महा-रेस्क्यू के बाद भी हाथ खाली
हादसे को 30 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मौके पर एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल), एसडीआरएफ(राज्य आपदा मोचन बल), पीएसी और नगर पालिका की टीमें पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। भारी-भरकम जेसीबी मशीनों, गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों की मदद से नाले से लेकर काली नदी के मुहाने तक चप्पा-चप्पा छाना जा चुका है, लेकिन अब तक मासूम का कोई पता नहीं चला है।
फुटेज देख छलके लोगों के आंसू, फूटा आक्रोश
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय निवासियों में नगर पालिका के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अगर दुकान के आगे स्लैब टूटा न होता या वहां सुरक्षा जाल लगा होता, तो आज मासूम चारु अपने घर पर सुरक्षित होती। प्रशासनिक अधिकारी अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाले के बहाव और दिशा का सटीक आकलन कर सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें