साल के आखिरी दिन बड़ी मछली फंसी, कैसे धरी गईं IRS अफसर प्रभा भंडारी?

संक्षेप:

यूपी में साल के आखिरी दिन सीबीआई के जाल में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) और दो अधीक्षकों अनिल तिवारी व अजय कुमार शर्मा फंस गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Dec 31, 2025 08:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में साल के आखिरी दिन बड़ी मछली फंस गई है। सीबीआई के जाल में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) और दो अधीक्षकों अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा जाल में फंस गए हैं। आरोपियों को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया है।

बताया जा रहा है कि सीबीआई को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। सीबीआई ने ट्रेप करने के लिए जाल बुन लिया था। बुधवार की सुबह मौके पर टीम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब आठ दिन पहले जय दुर्गा हार्डवेयर में सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापा मारा था। उसके संबंध में ही 70 लाख रुपये घूस की मांग की गई थी। इसके बाद लगातार मामले को दबाने के लिए अफसरों और व्यापारी के बीच संपर्क चल हो रहा था। इसका सूत्रधार जीएसटी अधिवक्ता था। टीम ने व्यापारी और अधिवक्ता को जब दबोचा तो वे भागने का प्रयास करने लगे। खबर है कि व्यापारी के पैर में चोट आई है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली। टीम ने पूछताछ के लिए पांचों को कहां रखा इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है।

सर्वाधिक नगदी व जेवर सीजीएसटी के अधिकारियों के घर से बरामद

सीबीआई आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी कर रही है। जिसमें अब तक 90 लाख रुपये नगद, संपत्तियों के कई दस्तावेज, जेवर व चांदी की ईटें बरामद की गई है। चांदी की ईटों का वजन 21 किलो से अधिक बताया गया है। इनमें सर्वाधिक नगदी व जेवर सीजीएसटी के अधिकारियों के घर से बरामद हुए हैं। घूसखोरी के मामले में सीजीएसटी के कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक को लगभग 13 करोड़ रुपये की कर वसूली के मामले में कार्रवाई का दबाव बनाकर यह डील की जा रही थी।

शिकायत पर अपना जाल बिछाया था

सीबीआई ने झांसी में करोड़ों रुपये की कर चोरी के मामले में कारोबारी को राहत दिए जाने के बदले डेढ़ करोड़ रुपये की डील की शिकायत पर अपना जाल बिछाया था। सीबीआई ने मामले में आरोपी डिप्टी कमिश्नर, दोनों अधीक्षकों व अन्य के विरुद्ध मंगलवार को केस दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की। सीबीआई के अनुसार आरोपी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य चारों आरोपियों को झांसी से पकड़ा गया। सभी आरोपितों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। गुरुवार को उन्हें लखनऊ स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
