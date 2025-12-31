साल के आखिरी दिन बड़ी मछली फंसी, कैसे धरी गईं IRS अफसर प्रभा भंडारी?

संक्षेप: यूपी में साल के आखिरी दिन सीबीआई के जाल में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) और दो अधीक्षकों अनिल तिवारी व अजय कुमार शर्मा फंस गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यूपी में साल के आखिरी दिन बड़ी मछली फंस गई है। सीबीआई के जाल में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) और दो अधीक्षकों अनिल तिवारी और अजय कुमार शर्मा जाल में फंस गए हैं। आरोपियों को रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जा रहा है कि सीबीआई को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। सीबीआई ने ट्रेप करने के लिए जाल बुन लिया था। बुधवार की सुबह मौके पर टीम पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब आठ दिन पहले जय दुर्गा हार्डवेयर में सेंट्रल जीएसटी टीम ने छापा मारा था। उसके संबंध में ही 70 लाख रुपये घूस की मांग की गई थी। इसके बाद लगातार मामले को दबाने के लिए अफसरों और व्यापारी के बीच संपर्क चल हो रहा था। इसका सूत्रधार जीएसटी अधिवक्ता था। टीम ने व्यापारी और अधिवक्ता को जब दबोचा तो वे भागने का प्रयास करने लगे। खबर है कि व्यापारी के पैर में चोट आई है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली। टीम ने पूछताछ के लिए पांचों को कहां रखा इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है।

सर्वाधिक नगदी व जेवर सीजीएसटी के अधिकारियों के घर से बरामद सीबीआई आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी कर रही है। जिसमें अब तक 90 लाख रुपये नगद, संपत्तियों के कई दस्तावेज, जेवर व चांदी की ईटें बरामद की गई है। चांदी की ईटों का वजन 21 किलो से अधिक बताया गया है। इनमें सर्वाधिक नगदी व जेवर सीजीएसटी के अधिकारियों के घर से बरामद हुए हैं। घूसखोरी के मामले में सीजीएसटी के कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक को लगभग 13 करोड़ रुपये की कर वसूली के मामले में कार्रवाई का दबाव बनाकर यह डील की जा रही थी।