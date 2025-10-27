गलत सामान की डिलिवरी पर अब ऐसे होगी कार्रवाई, जारी हुई गाइडलाइन; जानें डिटेल
ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अक्सर गलत सामान की डिलीवरी या अन्य विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए पुलिस भी मदद करेगी और उन्हें उचित सलाह देगी। नई गाइडलाइन में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता को अपने आर्डर का डिस्प्यूट ऑफिशियल साइट या कन्ज्यूमर फोरम पर जाकर करने के संबंध में अवगत कराया जाना चाहिए।
हाल के वर्षों में ऑनलाइन खरीदारी, सोशल मीडिया और डिजिटल लेनदेन से जुड़े मामलों में शिकायतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इनमें से अधिकांश शिकायतें ऐसे विवादों से जुड़ी होती हैं, जो उपभोक्ता फोरम या संबंधित कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र से सुलझाई जा सकती हैं। पुलिस ने माना है कि इन शिकायतों की जांच में न तो अपराध का कोई ठोस तत्व मिलता है और न ही साइबर ठगी की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता फोरम के जरिए प्रभावी ढंग से राहत पाई जा सकती है।
डीजीपी द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन मर्चेन्ट साइट के माध्यम से सामान आर्डर किया गया और सामान की गुणवत्ता (क्वालिटी) सही न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत कर दी गई तो शिकायतकर्ता को अपने आर्डर का डिस्प्यूट ऑफिशियल साइट या कन्ज्यूमर फोरम पर जाकर करने के संबंध में अगवगत कराकर, शिकायत को क्लोज किया जा सकता है। पुलिस शिकायतों की प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट करेगी कि मामला साइबर अपराध के दायरे में आता है या नहीं। कहा जा रहा है कि इस नई नीति से जहां आम लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार की शिकायत पुलिस के दायरे में आती है, वहीं पुलिस विभाग को भी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
साइबर सेल पर बोझ कम करने की कोशिश
साइबर सेल पर बोझ कम करने और शिकायतकर्ताओं को सही सलाह मुहैया कराने में इस गाइडलाइन से मदद मिलेगी। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग में गलत या डुप्लीकेट सामान मिलना, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट या फर्जी प्रोफाइल बनाना, मामूली वित्तीय विवाद या फिर ठगी की कोशिश जैसे मामलों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में अब पुलिस शिकायतकर्ता को संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने की सलाह देगी।