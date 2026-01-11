नया वोटर बनने का छह फरवरी तक मौका, जानें क्या और कैसे करना होगा

संक्षेप: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR प्रक्रिया पूर्ण होने और अनंन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने बाद आयोग ने नए मतदाता बनने के लिए तिथि घोषित कर दी है। छह जनवरी से छह फरवरी तक मतदाता बनने की अहर्ता आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है।

भारत निर्वाचन आयोग का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान पूरा होने के बाद छह जनवरी से मतदाता बनने की अर्हता पूरी करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। आयोग के निर्देश पर छह फरवरी तक मतदाता बनने के लिए अंतिम मौका है। विधान सभा की मतदाता सूची में वोटर बनने के लिए फॉर्म -6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र पर संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। गलत सूचना देने पर एक वर्ष की सजा या जुर्माना हो सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने और अनंन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित होने बाद आयोग ने नए मतदाता बनने के लिए तिथि घोषित कर दी है। छह जनवरी से छह फरवरी तक मतदाता बनने की अहर्ता आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को मतदाता बनने का मौका है। कोई भी व्यक्ति दो स्थानों से मतदाता मतदाता न बन पाए इसके लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भी भरना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं किसी अन्य राज्यों से स्थानांतरण हेतु फार्म-8 के साथ भी संबंधित मतदाता को घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। घोषणा पत्र में आवेदक को माता पिता के नाम के अलावा विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या आदि का विवरण भरने के साथ ही किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त करने, इसके साथ फार्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर रहा हूं, मेरा नाम किसी विधान सभा या संसदीय क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं है।

नोटिस अपलोड होने का इंतजार एसआईआर में अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नोटिस अपलोड होने का इंतजार है। नोटिस का प्रिंट निकालकर बीएलओ को दिया जाएगा और बीएलओ घर-घर जाकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस देकर दस्तावेज मांगेंगे।

2003 की मतदाता सूची से मैपिंग न होने वाले जिले में 77 हजार मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा। बीएलओ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदाताओं को दस्तावेज देना होगा। वे संबंधित मतदाताओं को बता रहे हैं कि वे अपने माता पिता या दोनों में किसी एक के दस्तावेज भी रख लें। एक जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में किसी एक के दस्तावेज जमा करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने माता पिता के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। 13 दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा।

अपना फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर दें विभिन्न राजनीतिक दलों के बने बीएलए के माध्यम से भी जो भी व्यक्ति मतदाता बनना चाहते हैं वे अपना फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। बीएलए एक दिन में 10 व्यक्तियों का फार्म बीएलओ के पास जमा कर सकता है। लेकिन फार्म पर संबंधित बीएलए का भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

1. जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरें।

2. आपत्तियां केंद्र पर जाए अथवा बीएलओ से संपर्क करे।

3. यह फार्म बीएलओ से, बूथ पर, या आपत्ति केंद्रों पर उपलब्ध है।

4. अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से मिलकर सूची में नाम न होने की जानकारी दें।

5. 12 आईडी में से आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से एक होनी चाहिए। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना अथवा परिवार का नाम होने का प्रमाण आयु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र।