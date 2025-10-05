How students were blown to pieces in a coaching blast; ATS and bomb disposal team arrived to investigate कोचिंग में ब्लॉस्ट से छात्रों के कैसे उड़े चिथड़े, जांच के लिए एटीएस और बम डिस्पोजल टीम पहुंची, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कोचिंग में ब्लॉस्ट से छात्रों के कैसे उड़े चिथड़े, जांच के लिए एटीएस और बम डिस्पोजल टीम पहुंची

यूपी के फर्रुखाबाद में शनिवार को कोचिंग सेंटर में विस्फोट से दो छात्रों की मौत और कई घायल हो गए हैं। दोनों छात्रों के तो चिथड़े उड़ गए। इसकी जांच के लिए एटीएस और बम डिस्पोजल टीम भी पहुंची है। फिलहाल बारुद के साक्ष्य़ नहीं मिलने की बात कही जा रही है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद, कार्यालय संवाददाता Sun, 5 Oct 2025 08:20 PM
यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में विस्फोट के बाद शनिवार को दो छात्रों के चिथड़े उड़ गए। कई छात्र घायल भी हैं। भीषण विस्फोट की वजह जानने के लिए जांच टीमों ने कई एंगल से पड़ताल शुरू की है। एटीएस और बम डिस्पोजल टीम भी जांच के लिए पहुंची है। एटीएस को फिलहाल बारूद से विस्फोट होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। रविवार को पहुंची कानपुर की बम डिस्पोजल टीम ने भी किसी विस्फोटक सामग्री के मिलने से इनकार किया है। वहीं, डीआईजी हरीश चंदर ने बताया कि जांच में यही बात सामने आ रही है कि विस्फोट सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस की वजह से हुआ है।

बता दें, सातनपुर मंडी रोड स्थित द सन क्लासेज एंड लाइब्रेरी सेंटर में शनिवार को 40 से 50 बच्चे अंदर पढ़ रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे यहां हुए भीषण विस्फोट में दो छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि पांच बच्चे घायल हुए थे। हादसे के बाद कुछ लोगों का मानना था कि विस्फोट एक छात्र द्वारा लाई गई बारूद की वजह से हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सेप्टिक टैंक में विस्फोट की वजह से हादसा हुआ। इस स्थित को देखते हुए एटीएस ने जांच पड़ताल की।

सूत्रों के मुताबिक टीम को विस्फोटक पदार्थ या अन्य कोई चीज नहीं मिली है। रविवार को कोचिंग पहुंचे डीआईजी हरीश चंदर ने बताया कि जांच में गैस की वजह से हादसे की बात सामने आ रही है। वहीं कानपुर से पहुंची बम डिस्पोजल टीम व कन्नौज की फारेंसिक टीम ने जांच करने के साथ ही नमूने लिए हैं। चार घंटे में टीम ने दो बार घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि प्रथम दृष्टया यहां कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई है।

फॉरेंसिक टीम के डॉ. प्रवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पांच सदस्यीय टीम ने पड़ताल की है। जले हुए कपड़े, सुतली व कागज को नमूने के तौर पर लिया गया है। डॉ. श्रीवास्तव के मुताबिक जांच रिपोर्ट के बाद ही हादसे की वजह पर कुछ कहा जा सकता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने भी सेप्टिक टैंक से विस्फोट की बात कही है।