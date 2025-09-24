यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 3.39 लाख उपभोक्ता कैसे करें भुगतान ? नहीं मिल रहा बिजली का बिल
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के 3.39 लाख उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। इन उपभोक्ताओं के यहां भले ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए हैं, लेकिन वे पोस्टपेड मोड में ही काम कर रहे हैं। उपभोक्ता परेशान हैं कि भुगतान कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में जिन उपभोक्ताओं के यहां पुराने मीटर बदल कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, उनमें से 3.39 लाख उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिले हैं। ऐसे ये उपभोक्ता भुगतान कैसे करें इसको लेकर परेशान हैं। इन उपभोक्ताओं के यहां भले ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए हैं, लेकिन वे पोस्टपेड मोड में ही काम कर रहे हैं। 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 39.33 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए थे और मीटर डेटा मैनेजमेंट (एमडीएम) तक आंकड़ा केवल 36.03 लाख का ही पहुंचा था।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद से उपभोक्ता समय से बिल न मिलने की शिकायत काफी समय से कर रहे हैं। अब यह आंकड़ा 3.39 लाख तक पहुंच गया है। उपभोक्ताओं की तकलीफ ये है कि जब एक साथ बिल मिलेगा तो उसका भुगतान करने में उन्हें दिक्कत आएगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी उपभोक्ताओं की इस समस्या को जायज बताते हुए मीटर लगाने वाली कंपनियों और उनकी निगरानी कर रही बिजली कंपनियों पर सवाल उठाए हैं।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियां मनमानी कर रही हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। जगह-जगह तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। बावजूद इसके पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा।
अभियंता उठा रहे सवाल तो उनपर हो रही कार्रवाई
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जहां कहीं भी अभियंता मीटर कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जा रही है। गोरखपुर में अभियंताओं ने मीटर उतारकर लाने वाली कंपनी द्वारा गलत रीडिंग भरने की शिकायत की तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। सीतापुर में उतारे गए मीटर जमा न करने का मामला सामने आ चुका है। गोंडा और बलरामपुर में उतारे गए मीटरों की रीडिंग शून्य किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
हरदोई में स्मार्ट प्रीपेड मीटर चार गुना से ज्यादा तेज चलता पाया गया। अवधेश ने कहा कि अब मीटर कंपनी को बचाने के लिए चेक मीटर ही गलत साबित किए जाने की तैयारी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कर रहा है। उपभोक्ताओं की बिना सहमति के उनके घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। बिना उनकी सहमति के मीटर प्रीपेड भी कर दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता रिचार्ज आदि की समस्याओं से भी परेशान हैं।