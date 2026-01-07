Hindustan Hindi News
टाउनशिप के लिए कितनी जमीन जरूरी? योगी सरकार इस नीति से रियल एस्टेट में 53% उछाल

टाउनशिप के लिए कितनी जमीन जरूरी? योगी सरकार इस नीति से रियल एस्टेट में 53% उछाल

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में प्रदेश के रियल एस्टेट में 68 हजार 328 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है जो 2024 में 44 हजार 526 करोड़ रुपये था। प्रदेश में बीते एक वर्ष में रिकॉर्ड 309 परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं।

Jan 07, 2026 06:04 pm IST
यूपी के किसी शहर में टाउनशिप बनाने के लिए पहले न्यूनतम 25 एकड़ जमीन की जरूरत होती थी। योगी सरकार ने पिछले साल टाउनशिप नीति में बदलाव कर इस बाध्यता को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही ये छूट दी गई थी कि बिल्डर न्यूनतम 12.5 एकड़ जमीन पर टाउनशिप बना सकेंगे। नई टाउनशिप नीति में आवंटियों के हितों का ध्यान भी रखा गया। 25 एकड़ की टाउनशिप को तीन साल में और इससे ज्यादा की टाउनशिप को अधिकतम 5 साल में पूरा करने के नियम बनाए गए। जबकि पहले की नीतियों के चलते कई परियोजनाएं 8 से 12 साल की अवधि में भी पूरी नहीं हो पाईं और आवंटियों का पैसा फंस गया था। टाउनशिप नीति में इस बदलाव का नतीजा अब सामने आया है। यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर के निवेश में 53.5% भारी उछाल आया है।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में प्रदेश के रियल एस्टेट में 68 हजार 328 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है जो 2024 में 44 हजार 526 करोड़ रुपये था। यानी निवेश में 53.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश में बीते एक वर्ष में रिकॉर्ड 309 परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं।

एनसीआर ही नहीं, छोटे शहर भी कर रहे आकर्षित

कुछ समय पहले तक एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, लेकिन वर्ष 2025 के आंकड़े ये बताते हैं अब निवेशकों का रुझान गैर-एनसीआर जिलों और प्रदेश के छोटे जिलों की ओर भी बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में पंजीकृत हुई कुल 308 परियोजनाओं में से 122 एनसीआर में और 186 परियोजनाएं गैर-एनसीआर क्षेत्रों में स्वीकृत हुईं हैं।

राजधानी लखनऊ बनी केन्द्र

यूपी की राजधानी लखनऊ बीते वर्ष में 67 परियोजनाओं के साथ एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। वहीं अन्य शहरों की बात करें तो बरेली में 15 और आगरा में 14 परियोजनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा बुलंदशहर, रामपुर, चंदौली, उन्नाव, गोंडा, मऊ, मिर्जापुर जैसे शहरों तक बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं।

धार्मिक पर्यटन से मिल रहा है विस्तार

उत्तर प्रदेश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के चलते भी इन शहरों में रियल एस्टेट निवेश बढ़ा है। श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में साल 2025 में 23 परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। वहीं श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में 5, बाबा काशी विश्वनाथ के धाम वाराणसी में 9, संगमनगरी प्रयागराज में 7 परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ है। यूपी सरकार के प्रयासों से ये शहर बेहतर कनेक्टिविटी, शहरी पुनर्विकास योजनाओं और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ ही रियल एस्टेट विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

