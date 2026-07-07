राम मंदिर के पास कितना खजाना? ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया पूरा हिसाब, सोने-चांदी की भी मात्रा बताई

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उठे सोना-चांदी के ब्योरे को लेकर ट्रस्ट ने अब पूरा हिसाब सार्वजनिक कर दिया है। मंदिर के पास कितना सोना-चांदी मौजूद और उसकी कीमत कितनी सबकुछ बता दिया है।

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद उठे खजाने के सवाल को लेकर ट्रस्ट ने अब पूरा हिसाब सार्वजनिक कर दिया है। ट्रस्ट ने पहली बार सोने से लेकर चांदी की मात्रा तक का पूरा ब्योरा दिया है। ट्रस्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक उसके पास 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं तथा 1,518.925 किलोग्राम चांदी (चांदी जैसी वस्तुएं और रिफाइंड सिल्वर) सुरक्षित है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि बड़ी मात्रा में प्राप्त चांदी को सरकारी टकसाल (इंडिया गवर्नमेंट मिंट) में शुद्ध कराकर चांदी की ईंटों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में मानियर ने यह बजट सभी के सामने रखा। इस बैठक के दौरान आगे की अंतरिम व्यवस्था के रूप में खातों के संचालन के लिए महासचिव कृष्ण मोहन, जगदीश आफले, एवं चंदन राय के नाम पर मुहर लगी।

रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक चांदी दो रूपों में उपलब्ध है 669.653 किलोग्राम - चांदी जैसी वस्तुएं (आभूषण, छत्र, अन्य चांदी की वस्तुएं) 849.272 किलोग्राम - 99.99% शुद्ध रिफाइंड सिल्वर, जिसे पिघलाकर 43 चांदी की ईंटों में बदला गया है। कुल चांदी: 1,518.925 किलोग्राम

कैसे हुई रिफाइनिंग रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक ट्रस्ट को 1,194.742 किलोग्राम चांदी जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। इनमें से 944.432 किलोग्राम चांदी 14 अगस्त 2024 को सरकारी टकसाल भेजी गई। रिफाइनिंग के बाद 849.272 किलोग्राम 99.99 प्रतिशत शुद्ध चांदी प्राप्त हुई, जबकि 92.363 किलोग्राम को मेल्टिंग एवं रिफाइनिंग लॉस बताया गया है।

सोना किस रूप में है ट्रस्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक उसके पास 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इनमें 31 मार्च 2024 तक प्राप्त: 16.765 किलोग्राम वर्ष 2024-25 में प्राप्त: 10.445 किलोग्राम वर्ष 2025-26 में प्राप्त: 5.050 किलोग्राम कुल: 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं

चढ़ावे को लेकर विवाद के बीच ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सोना-चांदी सहित सभी कीमती धातुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित है और उनका लेखा-जोखा उपलब्ध है।

राम मंदिर ट्रस्ट ने एक साल में 14 भूमि सौदे किए, 2.57 एकड़ जमीन खरीदी अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच भूमि खरीद का विवरण सामने आया है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार इस अवधि में ट्रस्ट ने 14 भूमि सौदे (रजिस्ट्री/एग्रीमेंट) किए। इनमें 12 रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि खरीदी गई, जबकि 2 मामले एग्रीमेंट टू सेल से जुड़े हैं। दस्तावेज के अनुसार ट्रस्ट ने इस अवधि में कुल 1,12,119 वर्गफुट (लगभग 2.57 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया। इन सौदों पर करीब 20.16 करोड़ रुपये (₹20,16,07,050) का भुगतान किया गया है। दस्तावेज में बाग बिजैसी, हैबतपुर, रानोपाली उद्दन, कोटरामचंद्रा और अवध खास सहित कई क्षेत्रों की जमीन खरीद का उल्लेख है। सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण रानोपाली उद्दन क्षेत्र में हुआ, जहां एक सौदे में 30,547 वर्गफुट भूमि खरीदी गई। वहीं कई अन्य रजिस्ट्रियों में 10 हजार वर्गफुट से अधिक भूमि भी शामिल है। दस्तावेज में दो प्रविष्टियां एग्रीमेंट टू सेल के रूप में दर्ज हैं, जिनमें भुगतान तो दर्शाया गया है, लेकिन अधिग्रहित क्षेत्र अलग से नहीं जोड़ा गया है। दस्तावेज के अनुसार भूमि खरीद का उद्देश्य मंदिर परिसर और उससे जुड़े विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण बताया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच ट्रस्ट द्वारा कुल 2.57 एकड़ भूमि खरीदी गई।