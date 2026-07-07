Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर के पास कितना खजाना? ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया पूरा हिसाब, सोने-चांदी की भी मात्रा बताई

By Dinesh Rathour
अयोध्या, वरिष्ठ संवादाता
Follow us on Google News
share

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उठे  सोना-चांदी के ब्योरे को लेकर ट्रस्ट ने अब पूरा हिसाब सार्वजनिक कर दिया है। मंदिर के पास कितना सोना-चांदी मौजूद और उसकी कीमत कितनी सबकुछ बता दिया है।

राम मंदिर के पास कितना खजाना? ट्रस्ट ने सार्वजनिक किया पूरा हिसाब, सोने-चांदी की भी मात्रा बताई

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद उठे खजाने के सवाल को लेकर ट्रस्ट ने अब पूरा हिसाब सार्वजनिक कर दिया है। ट्रस्ट ने पहली बार सोने से लेकर चांदी की मात्रा तक का पूरा ब्योरा दिया है। ट्रस्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक उसके पास 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं तथा 1,518.925 किलोग्राम चांदी (चांदी जैसी वस्तुएं और रिफाइंड सिल्वर) सुरक्षित है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि बड़ी मात्रा में प्राप्त चांदी को सरकारी टकसाल (इंडिया गवर्नमेंट मिंट) में शुद्ध कराकर चांदी की ईंटों के रूप में सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को ट्रस्ट की बैठक में मानियर ने यह बजट सभी के सामने रखा। इस बैठक के दौरान आगे की अंतरिम व्यवस्था के रूप में खातों के संचालन के लिए महासचिव कृष्ण मोहन, जगदीश आफले, एवं चंदन राय के नाम पर मुहर लगी।

रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक चांदी दो रूपों में उपलब्ध है

669.653 किलोग्राम - चांदी जैसी वस्तुएं (आभूषण, छत्र, अन्य चांदी की वस्तुएं)
849.272 किलोग्राम - 99.99% शुद्ध रिफाइंड सिल्वर, जिसे पिघलाकर 43 चांदी की ईंटों में बदला गया है।
कुल चांदी: 1,518.925 किलोग्राम

कैसे हुई रिफाइनिंग

रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक ट्रस्ट को 1,194.742 किलोग्राम चांदी जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। इनमें से 944.432 किलोग्राम चांदी 14 अगस्त 2024 को सरकारी टकसाल भेजी गई। रिफाइनिंग के बाद 849.272 किलोग्राम 99.99 प्रतिशत शुद्ध चांदी प्राप्त हुई, जबकि 92.363 किलोग्राम को मेल्टिंग एवं रिफाइनिंग लॉस बताया गया है।

सोना किस रूप में है

ट्रस्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक उसके पास 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इनमें
31 मार्च 2024 तक प्राप्त: 16.765 किलोग्राम
वर्ष 2024-25 में प्राप्त: 10.445 किलोग्राम
वर्ष 2025-26 में प्राप्त: 5.050 किलोग्राम
कुल: 32.259 किलोग्राम सोने जैसी वस्तुएं

चढ़ावे को लेकर विवाद के बीच ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सोना-चांदी सहित सभी कीमती धातुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित है और उनका लेखा-जोखा उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:आपराधिक साजिश में फंस सकते हैं अनिल मिश्रा, एसआईटी की जांच में कई आरोप
ये भी पढ़ें:चंपत राय का इस्तीफा महज लीपापोती, भंग हो राम मंदिर ट्रस्ट; संजय सिंह का हमला

राम मंदिर ट्रस्ट ने एक साल में 14 भूमि सौदे किए, 2.57 एकड़ जमीन खरीदी

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच भूमि खरीद का विवरण सामने आया है। उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार इस अवधि में ट्रस्ट ने 14 भूमि सौदे (रजिस्ट्री/एग्रीमेंट) किए। इनमें 12 रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि खरीदी गई, जबकि 2 मामले एग्रीमेंट टू सेल से जुड़े हैं। दस्तावेज के अनुसार ट्रस्ट ने इस अवधि में कुल 1,12,119 वर्गफुट (लगभग 2.57 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया। इन सौदों पर करीब 20.16 करोड़ रुपये (₹20,16,07,050) का भुगतान किया गया है। दस्तावेज में बाग बिजैसी, हैबतपुर, रानोपाली उद्दन, कोटरामचंद्रा और अवध खास सहित कई क्षेत्रों की जमीन खरीद का उल्लेख है। सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण रानोपाली उद्दन क्षेत्र में हुआ, जहां एक सौदे में 30,547 वर्गफुट भूमि खरीदी गई। वहीं कई अन्य रजिस्ट्रियों में 10 हजार वर्गफुट से अधिक भूमि भी शामिल है। दस्तावेज में दो प्रविष्टियां एग्रीमेंट टू सेल के रूप में दर्ज हैं, जिनमें भुगतान तो दर्शाया गया है, लेकिन अधिग्रहित क्षेत्र अलग से नहीं जोड़ा गया है। दस्तावेज के अनुसार भूमि खरीद का उद्देश्य मंदिर परिसर और उससे जुड़े विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण बताया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच ट्रस्ट द्वारा कुल 2.57 एकड़ भूमि खरीदी गई।

ये भी पढ़ें:चोरी तो चोरी है, राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय-अनिल मिश्र का इस्तीफा किया मंजूर
ये भी पढ़ें:चंपत, अनिल मिश्रा की जगह राममंदिर ट्रस्ट में होंगे शामिल बजरंग बांगड़ और नीरज?

राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा पर 11 करोड़ तो समारोहों में 20 करोड़ से अधिक खर्च किए

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) की अनऑडिटेड वित्तीय सारणी के अनुसार ट्रस्ट ने इस अवधि में कुल 514.50 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें 91.76 करोड़ रुपये राजस्व (रेवेन्यू) व्यय तथा शेष राशि पूंजीगत (कैपिटल) कार्यों, मुख्य रूप से मंदिर निर्माण और विकास परियोजनाओं पर खर्च की गई। राजस्व व्यय में भोग-प्रसाद एवं पूजा पर 12.85 करोड़ रुपये, सुरक्षा सेवाओं पर 11.49 करोड़ रुपये, विशेष आयोजनों पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इनमें रामनवमी, दीपावली, प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी, वर्ष प्रतिपदा महोत्सव तथा ध्वजारोहण समारोह जैसे धार्मिक आयोजनों शामिल हैं। श्रद्धालु कल्याण गतिविधियों पर 9.26 करोड़ रुपये और मंदिर संचालन एवं रखरखाव पर 8.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा साफ-सफाई, हाउसकीपिंग, लॉकर, जूता-स्टैंड, बिजली, कार्यालय संचालन, कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं पर भी करोड़ों रुपये खर्च हुए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Ayodhya News Ram Mandir Controversy Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।