2027 के चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट देगी भाजपा? मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया ऐलान
मेरठ पहुंचे भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने जा रही है।
Meerut News: यूपी के मेरठ में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने शुक्रवार को मेरठ दौरे के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की स्पष्ट रणनीति साझा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के संकल्प को दोहराया।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटों पर टिकट देगी। उन्होंने कहा, राजनीति में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। वे आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमिटमेंट किया है, वह जरूर पूरा होगा। सदन में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
विपक्ष पर बोला तीखा हमला, पीडीए को बताया छलावा
अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को सरोज कुशवाहा ने सिरे से खारिज करते हुए इसे हवा में करार दिया। उन्होंने सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा का पीडीए वास्तविकता है, जबकि सपा के पीडीए में केवल एक जाति और एक परिवार का वर्चस्व रहता है। अखिलेश यादव के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और जनता उनकी हकीकत जानती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्ववर्ती सरकारों में आधी आबादी (महिलाओं) की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
ललिता गौतम हत्याकांड और राम मंदिर पर स्पष्ट किया रुख
मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है और जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
‘चौका से चौकी’ तक महिलाओं की उड़ान
प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि जिस देश और घर की महिलाएं खुशहाल होती हैं, वहां प्रगति निश्चित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने ‘चौका से चौकी’ तक की चुनौतीपूर्ण यात्रा सफलतापूर्वक तय की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर से अभियान शुरू करें ताकि 2027 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा सके।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।