हर विधानसभा से कितने कम हो गए वोट? अखिलेश ने बताई संख्या, भाजपा में घमासान का कारण भी बताया
अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल वजह यह है कि भाजपा विधायकों को पहले से जानकारी है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। इनमें 85 से 90 प्रतिशत वोटर उनके अपने ही हैं
यूपी में हुए एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में वोट कटने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया। साथ ही अखिलेश ने हर विधानसभा में भाजपा के कितने वोट कम हो गए, इसके आंकड़े भी बताए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा एसआइआर के अपने खोदे गड्ढे में खुद ही गिर गई है। कहा, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल वजह यह है कि भाजपा विधायकों को पहले से जानकारी है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। इनमें 85 से 90 प्रतिशत वोटर उनके अपने ही हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2.89 करोड़ का यदि केवल 85 प्रतिशत मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 2,45,65000 है। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीट से भाग दे दिया जाए तो लगभग 61 हजार वोट प्रति सीट आएगा।
अखिलेश ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61 हजार वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, जब दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि भाजपा में आपसी लड़ाई अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप, टोका-टोकी व खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपा विधायक अलग-अलग बैठकें करके यह दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा के संगी-साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव से पहले उनके कामों के आधार पर मूल्यांकन हो तो वे फेल हो जाएंगे। तभी सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं।
सपाइयों ने मनाई महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती
सपा के प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को वीर शिरोमणि महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती मनाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने महाराजा खंगार के चित्र पर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने कहा कि महाराजा खंगार महान योद्धा व कुशल प्रशासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ कई युद्ध लड़े थे।