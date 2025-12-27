हर विधानसभा से कितने कम हो गए वोट? अखिलेश ने बताई संख्या, भाजपा में घमासान का कारण भी बताया

संक्षेप: अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल वजह यह है कि भाजपा विधायकों को पहले से जानकारी है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। इनमें 85 से 90 प्रतिशत वोटर उनके अपने ही हैं

यूपी में हुए एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में वोट कटने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया। साथ ही अखिलेश ने हर विधानसभा में भाजपा के कितने वोट कम हो गए, इसके आंकड़े भी बताए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा एसआइआर के अपने खोदे गड्ढे में खुद ही गिर गई है। कहा, उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई ‘विद्रोही बैठक’ हो पर असल वजह यह है कि भाजपा विधायकों को पहले से जानकारी है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। इनमें 85 से 90 प्रतिशत वोटर उनके अपने ही हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2.89 करोड़ का यदि केवल 85 प्रतिशत मान लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 2,45,65000 है। अब इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीट से भाग दे दिया जाए तो लगभग 61 हजार वोट प्रति सीट आएगा।

अखिलेश ने कहा कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा हर एक सीट पर आनुपातिक रूप से 61 हजार वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी, जब दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि भाजपा में आपसी लड़ाई अब एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप, टोका-टोकी व खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपा विधायक अलग-अलग बैठकें करके यह दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन व भाजपा के संगी-साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव से पहले उनके कामों के आधार पर मूल्यांकन हो तो वे फेल हो जाएंगे। तभी सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं।