यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देगी सपा? सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को होगी बड़ी बैठक
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सपा से 181 सीटों की मांग की है। सीट शेयरिंग को लेकर अब सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच 17 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। ये बैठक यूपी कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी।
UP Assembly Election: 2027 का किला फतह करने को लेकर यूपी में सपा-कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों पार्टियां मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने सपा से 181 सीटें मांगी थीं, लेकिन सपा इतनी कांग्रेस को इतनी सीटें देने की मूड में नहीं दिख रही है। कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देंगी? इसको लेकर 17 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खरगे के साथ यूपी कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। हालांकि ये बैठक कहां होगी? इस पर भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
मीटिंग में कांग्रेस नेतृत्व के साथ गठबंधन के मसले पर भी बातचीत होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि उसी बैठक में गठबंधन के स्वरूप, सीटों की संख्या और सीट समझौते के फॉर्मुले पर सैद्धांतिक सहमति बन जाएगी। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। चर्चा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है।
यूपी में अखिलेश होंगे इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा
समाजवादी पार्टी के सहारनपुर के पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता हाजी फजर्लुरहमान कुरैशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा यूपी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। कुरैशी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की साझेदारी का मुख्य आधार उम्मीदवार की जीतने की क्षमता से तय होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन में 43.52 फीसद मत प्रतिशत प्राप्त कर 43 सीटें जीती थीं। जबकि भाजपा ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 41.3 फीसद मत प्राप्त कर 33 सीटें हासिल की थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 43.69 फीसद वोट मिले थे। एनडीए को भाजपा की 33 सीटों के अलावा 2 सीटें रालोद की और एक अपना दल सोनेलाल पटेल की यानि कुल 36 सीटें मिली थीं। जहां तक अकेली पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा था। उसने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 50 फीसद से भी ज्यादा सफलता हासिल की थी।
200 सीटों की मांग कर चुके हैं कांग्रेस के कई नेता
सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के कई नेता 200 सीटों की मांग कर चुके हैं। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम कह चुके हैं कि गठबंधन में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। जैसे परिवार में बंटवारा बराबरी का होता है। वैसे ही गठबंधन में भी होगा। वहीं यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भी 180-200 सीटों का दम भरते आए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की तरफ से जो सीटों की डिमांड है वो 181 है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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पत्रकारिता का सफर
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