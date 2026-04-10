Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? केशव मौर्य ने बताई संख्या, बोले-ममता ने बंगाल को धर्मशाला बना दिया

Apr 10, 2026 03:01 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लालच में घुपैठियों को वोटर बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल को धर्मशाला बनाने का काम किया है। घुसपैठियों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है।

पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? केशव मौर्य ने बताई संख्या, बोले-ममता ने बंगाल को धर्मशाला बना दिया

Lucknow News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लालच में घुपैठियों को वोटर बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल को धर्मशाला बनाने का काम किया है। घुसपैठियों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस प्रकार से वहां अपराध बढ़े हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा रिकॉर्ड बनाने जा रही है।

इन्दिरा नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि बंगाल में बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटना जिनको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। हालांकि हुमायूं कबीर के कथित वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का कोई भी एजेंडा 2026 के चुनाव में नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के दिल में जगह बना सकती है। पार्टी वहां 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

ये भी पढ़ें:इस ब्लॉक के बीडीओ पर तगड़ा ऐक्शन, डिप्टी सीएम केशव के निर्देश पर कार्रवाई

संचार निगम के कार्यक्रम में पहुंचे इंजीनियर और अधिकारी

संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इंजीनियरों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक एक खुले अधिवेशन के रूप में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों, इंजीनियरों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संवाद स्थापित कर नीतिगत और जमीनी स्तर की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में बीएसएनएल सेवाओं से जुड़ी जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इंजीनियरों ने नेटवर्क की गुणवत्ता, सेवा में देरी, कनेक्टिविटी की दिक्कतों और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपने व्यक्तिगत और सेवा से जुड़े मुद्दों को भी मंच पर रखा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का उच्च स्तर पर समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में जितने कुल वोटर, उससे ज्यादा तो UP के SIR में कट गए; अब कितने बचे

बैठक का सबसे अहम मुद्दा कर्मचारियों को दिए जा रहे इंटरनेट कनेक्शन लगाने के टारगेट को लेकर रहा। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों पर अधिक से अधिक कनेक्शन देने का दबाव है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि कई मामलों में लगाए गए कनेक्शन टिकाऊ नहीं होते और 10 में से 8 कनेक्शन एक-दो महीने के भीतर ही बंद हो जाते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर होता है, बल्कि विभाग की छवि भी प्रभावित होती है। इंजीनियरों ने सुझाव दिया कि केवल संख्या बढ़ाने के बजाय नेटवर्क की गुणवत्ता, रखरखाव और ग्राहक संतुष्टि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:किडनी खराब तो चल जाएगा, हार्ट ब्लॉक तो दूसरे लोक यात्रा हो जाएगी: योगी

खुले अधिवेशन की परंपरा, सरकार से सीधा संवाद

संगठन के सचिव सुशील त्रिपाठी ने बताया कि इस तरह के खुले अधिवेशन का उद्देश्य सरकार और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और जिले स्तर के पदाधिकारी एक मंच पर आकर नीतियों और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएनएल एक ऐसा संस्थान है जो केवल व्यावसायिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़े कई अहम कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सुरक्षा एजेंसियों को संचार सेवाएं उपलब्ध कराना इसकी प्राथमिकता है। बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जरूरी है, क्योंकि बेहतर कार्य वातावरण से ही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार संभव है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Keshav Prasad Maurya Lucknow News Mamata Banerjee अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।