पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? केशव मौर्य ने बताई संख्या, बोले-ममता ने बंगाल को धर्मशाला बना दिया

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लालच में घुपैठियों को वोटर बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल को धर्मशाला बनाने का काम किया है। घुसपैठियों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है।

Lucknow News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लालच में घुपैठियों को वोटर बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल को धर्मशाला बनाने का काम किया है। घुसपैठियों ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस प्रकार से वहां अपराध बढ़े हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा रिकॉर्ड बनाने जा रही है।

इन्दिरा नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि बंगाल में बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटना जिनको हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। हालांकि हुमायूं कबीर के कथित वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का कोई भी एजेंडा 2026 के चुनाव में नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के दिल में जगह बना सकती है। पार्टी वहां 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

संचार निगम के कार्यक्रम में पहुंचे इंजीनियर और अधिकारी संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इंजीनियरों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक एक खुले अधिवेशन के रूप में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों, इंजीनियरों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संवाद स्थापित कर नीतिगत और जमीनी स्तर की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में बीएसएनएल सेवाओं से जुड़ी जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इंजीनियरों ने नेटवर्क की गुणवत्ता, सेवा में देरी, कनेक्टिविटी की दिक्कतों और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपने व्यक्तिगत और सेवा से जुड़े मुद्दों को भी मंच पर रखा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का उच्च स्तर पर समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।

बैठक का सबसे अहम मुद्दा कर्मचारियों को दिए जा रहे इंटरनेट कनेक्शन लगाने के टारगेट को लेकर रहा। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों पर अधिक से अधिक कनेक्शन देने का दबाव है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि कई मामलों में लगाए गए कनेक्शन टिकाऊ नहीं होते और 10 में से 8 कनेक्शन एक-दो महीने के भीतर ही बंद हो जाते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर होता है, बल्कि विभाग की छवि भी प्रभावित होती है। इंजीनियरों ने सुझाव दिया कि केवल संख्या बढ़ाने के बजाय नेटवर्क की गुणवत्ता, रखरखाव और ग्राहक संतुष्टि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।