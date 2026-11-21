आजम खान ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए संकेत दिया है कि भाजपा को रोकने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे के लिए कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ें, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

आजम खान सपा के लिए एक प्रमुख स्टार प्रचारक और रणनीतिकार की भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत पर रिहाई ने राज्य की राजनीति, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए आजम खान ने रामपुर पहुंचकर अपनी सियासी सक्रियता के स्पष्ट संकेत दिए हैं।

ओवैसी फैक्टर बनाम आजम खान जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उनके इलाके में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ('सामाजिक परिवर्तन मोर्चा') की सक्रियता के बीच सपा को पश्चिमी यूपी में एक ऐसे मजबूत मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी जो पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट रख सके। आजम खान की वापसी से सपा के अल्पसंख्यक नेतृत्व में आया खालीपन भरने की उम्मीद जताई जा रही है।

दूसरी ओर, असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनावी अभियानों में यह मुद्दा उठा रहे हैं कि मुसलमान अब केवल 'दरी बिछाने' के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व और हिस्सेदारी के लिए राजनीति करेंगे। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों पर आजम खान और ओवैसी के बीच सीधा वैचारिक और राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है।

कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में भूमिका आजम खान ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए संकेत दिया है कि भाजपा को रोकने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे के लिए कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ें, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेतृत्व के बीच सीटों की संख्या को लेकर चल रही खींचतान के बीच आजम खान का यह बयान गठबंधन के भीतर समन्वय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपी की कितनी सीटों पर है आजम खान का आसर? कानूनी प्रतिबंधों के कारण खुद चुनाव न लड़ पाने के बावजूद आजम खान सपा के लिए एक प्रमुख स्टार प्रचारक और रणनीतिकार की भूमिका निभा सकते हैं।

उनका सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव मुख्य रूप से रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली मंडल की लगभग 25 से 30 विधानसभा सीटों पर माना जाता है।

2022 के विधानसभा चुनावों में इन क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन मजबूत रहा था- रामपुर की 5 में से 3, मुरादाबाद की 6 में से 5, संभल की 4 में से 3 और बिजनौर की 8 में से 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और स्थानीय संगठन को फिर से सक्रिय करने में आजम खान की सलाह निर्णायक हो सकती है।

आजम की वापसी पर क्या कहती है बीजेपी जहां सपा के जिला स्तर के नेताओं का मानना है कि आजम खान की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उनके प्रभाव को खारिज किया है।

रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना और जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार के अनुसार, आजम खान के जेल के अंदर या बाहर रहने से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भाजपा बूथ प्रबंधन के दम पर रामपुर की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी।