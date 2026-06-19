सुभासपा के कितने विधायक सपा का झंडा लगाए घूम रहे? ओपी राजभर के बेटे ने दिया ये जवाब

सपा में टूट का दावा कर रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा में ही मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। एक टीवी कार्यक्रम में उनके बेटे अरुण राजभर ने स्वीकार किया कि पार्टी के 6-7 विधायकों में से चार सपा का झंडा लगाकर चलते हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

राजभसमाजवादी पार्टी में टूट का दावा करने वाले सुभासपा चीफ और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार वे इस बार का दावा कर रहे हैं कि सपा के कई सांसद बगावत कर देंगे। पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। इस बीच उनके बेटे और सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव अरुण राजभर ने एक टीवी चैनल की डिबेट में ये माना कि उनके मौजूदा 7 में से 4 विधायक सपा का झंडा लगाकर चल रहे हैं। उनकी ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सुभासपा के 4 विधायक सपा का झंडा लगाए घूम रहे दरसअल एक कार्यक्रम में पत्रकार और अरुण राजभर के बीच पार्टी विधायकों को लेकर सवाल-जवाब हुआ। पत्रकार ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सपा को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के कुछ विधायक सपा का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। इस पर अरुण राजभर ने कहा कि पार्टी के 6-7 विधायक हैं, जिनमें से चार विधायक सपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस पर पत्रकार ने तंज कसते हुए कहा कि फिर तो आपकी पार्टी खुद ही टूट गई है।

सपा में भी हमारे कई प्रत्याशी हैं- अरुण राजभर इस पर अरुण राजभर ने कहा कि ये बात पब्लिक डोमेन में है। 2022 में सपा ने बड़े प्रायोजित तरीके से प्रत्याशी भेजे थे, और कहा था कि अगर ये प्रत्याशी जीतेंगे तो हमारे पास रहेंगे। इसी तरह सपा में भी हमारे कैंडिडट हैं। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के 6 विधायक जीते थे। जिसमें से कई विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में सक्रिय हैं और केवल 2-3 विधायक ही साफ तौर से सुभासपा के साथ बने हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक है। वो भी सपा का झंडा लगाकर चलते हैं। और बीते दिनों सपा से उनकी नजदीकियां भी चर्चा में रहीं। कई बार अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं।

2022 के चुनाव में सुभासपा के 6 विधायक जीते थे 2022 के चुनाव में सुभासपा के जो प्रत्याशी जीते थे उसमें ओम प्रकाश राजभर (जहूराबाद), बेदीराम (जखनियां), हंसू राम (बिल्थरारोड), अब्बास अंसारी (मऊ सदर), राम नरेश राजभर (जफराबाद) डॉ. महेन्द्र राजभर शामिल हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होना तय है। उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपा है। जिस पर ट्वीट में उन्होने कहा कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला के मुद्दे पर भी जोर दिया। कहा कि इन घोटालों का मास्टरमाइंड कौन है? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है।