कितने टुकड़ों में थी सौरभ की लाश? पंचनामा भरने वाले दरोगा से कोर्ट में हुए कई सवाल-जवाब
कितने टुकड़ों में थी सौरभ की लाश? पंचनामा भरने वाले दरोगा से कोर्ट में हुए कई सवाल-जवाब

सौरभ हत्याकांड में शव का पंचनामा भरने वाले दरोगा के बयान और जिरह कोर्ट में शुक्रवार को पूरी हुई। कोर्ट में सरकारी वकील ने करीब 40 से 45 मिनट तक दरोगा से सवाल-जवाब किए।

Dinesh Rathour मेरठ, प्रमुख सवाददाताFri, 10 Oct 2025 07:01 PM
सौरभ हत्याकांड में शव का पंचनामा भरने वाले दरोगा के बयान और जिरह कोर्ट में शुक्रवार को पूरी हुई। सरकारी वकील ने दरोगा से पूछा कि सौरभ की लाश कितने टुकड़ों में मिली थी? जब लाश निकाली तो रंग कैसा था? लाश पर चोट के कितने निशान थे? लाश पर कौन से कपड़े थे और क्या ड्रम काटने वाले व्यक्ति को पहले से जानते थे? मोर्चरी के जिस कमरे में ड्रम काटकर सौरभ की लाश निकाली गई, वहां पहले से कितने शव रखे थे? करीब 40-45 मिनट तक जिरह और सवाल जवाब होते रहे।

ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान का साहिल से प्रेम प्रसंग था। पति सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान ने 3 मार्च की रात खाने में बेहोशी की दवा सौरभ को दी। देररात साहिल को घर बुलाया और चाकू से सीने पर वार कर सौरभ की हत्या कर दी। लाश को बाथरूम में ले जाकर सिर को धड़ से अलग कर दिया। दोनों हाथों को कलाई से काटकर अलग कर दिया। अगले दिन साहिल और मुस्कान नीला ड्रम, चाकू और सीमेंट लेकर आए। चार मार्च की दोपहर ड्रम में लाश डालकर सीमेंट से जमा दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल फरार हो गए। 17 मार्च को दोनों मेरठ आए और 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने साहिल, मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च को दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेजा गया।

मुस्कान छह माह की गर्भवती है और जेल में है। सुनवाई जिला जज कोर्ट संजीव पांडे की कोर्ट में चल रही है। केस में कुल 34 गवाह हैं, जिनमें से 11वीं गवाही सौरभ के शव का पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र कुमार की हुई। दरोगा ने पिछली सुनवाई को कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे। शुक्रवार को कोर्ट में बयानों पर जिरह हुई। साहिल और मुस्कान को सरकार की ओर से अधिवक्ता रेखा जैन को केस की जिम्मेदारी दी गई है। बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने दरोगा धर्मेंद्र कुमार से पूछा कि सौरभ की डेडबॉडी कितने टुकड़ों में मिली थी? धर्मेंद्र ने बताया कि शरीर तीन टुकड़ों में था। दोनों हाथ कलाई से काटकर हथेलियां अलग की हुई थी। सिर को पूरी तरह से धड़ से काटकर अलग किया हुआ था।

इसके बाद पूछा डेडबॉडी का रंग क्या था? जवाब मिला डेडबॉडी का रंग गोरा था और पूरे शरीर पर सीमेंट लगा था। सवाल किया कि क्या शरीर पर कपड़े थे? बताया गया कि सौरभ के शव पर टीशर्ट, एक अंडरवियर और पैर में मोजा था। सवाल किया कि क्या ड्रम काटने वाले अशोक को पहले से जानते थे? इस पर दरोगा धर्मेंद्र कुमार ने बताया ड्रम काटने के लिए अशोक नामक व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन मैं उसे जानता नहीं। अशोक को सीधे मोर्चरी पर बुलाया था। इसके बाद पूछा गया मोर्चरी पर कितने और कौन कौन लोग गेट से कितनी दूरी पर थे। दरोगा ने सटीक जानकारी होने से इंकार कर दिया।

ये भी बताया वहां मौजूद लोगों के परिचय की जानकारी नहीं है। फिर पूछा गया मोर्चरी रूम में जहां पंचायतनामा किया गया, उसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी थी? वहां उस समय कितने और किसके शव थे। दरोगा ने जानकारी होने से इंकार कर दिया। पूछा गया मृतक के शरीर पर कितनी चोट के निशान थे? दरोगा धर्मेंद्र कुमार ने बताया सीने पर ही चोट का निशान दिखाई दिया। बाकी जिन जगहों से शरीर के हिस्से काट दिए गए थे, वहां धारदार हथियार से काटने के निशान थे।

