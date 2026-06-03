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तुम कितने असद मारोगे... चाकू लेकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाला अमन गिरफ्तार, कान पकड़कर माफी मांगी

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले अमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में वह छुरी लहराते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करता दिखा था। पुलिस ने उसके पास से छुरी बरामद कर मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी माफी मांगता नजर आया।

तुम कितने असद मारोगे... चाकू लेकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाला अमन गिरफ्तार, कान पकड़कर माफी मांगी

मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के हरिनगर अंगूर वाली मस्जिद निवासी अमन पुत्र अशरफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से वीडियो में दिखाई गया चाकू भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पुलिस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक 14 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो की शुरुआत में सूर्या चौहान और असद की तस्वीरें दिखाई गई थीं। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई देती है। वीडियो के अंतिम हिस्से में अमन खून से सने कुर्ता-पायजामे में हाथ में छुरी लहराते हुए नजर आता है। वीडियो पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी भी लिखी गई थी, जिसे पुलिस ने सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा माना।

कान पकड़कर माफी मांगता दिखा आरोपी

वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। पड़ताल में वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान अमन के रूप में हुई। इसके बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और देर रात कच्चा दगड़ा भूमिया पुल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट साझा किया था, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके पास से छुरी भी बरामद की, जिसका इस्तेमाल वीडियो में किया गया था।

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चाकू के साथ अमन ने बनाया था वीडियो

एसपी सिटी मेरठ विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री साझा न करने की अपील की है। आपको बता दें मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर 14 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ।

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वीडियो में असद और सूर्या की भी फोटो

वीडियो की शुरुआत में सूर्य चौहान और असद की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर प्रदर्शित होती है। वीडियो के अंतिम हिस्से में एक युवक खून से सने कुर्ता-पायजामे में हाथों में छुरी लहराते और उसे चलाने का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। वीडियो पर कितने असद को मारोगे, हमारे हथियार भी हैं तैयार जैसी टिप्पणी भी लिखी गई है।

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