अब कितने दिन में घर पहुंचेगा वोटर कार्ड? चुनाव आयोग ने तय की समय सीमा

मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद मतदाता पहचान पत्र के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा तय कर दी है। जिनका नाम मतदाता सूची में 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक जिन मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, उन्हें नवंबर के अंत तक यह मिल जाएगा।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद मतदाता पहचान पत्र (एपीआईसी) के लिए अब महीनों इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा तय कर दी है । जिनका नाम मतदाता सूची में 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक जिन मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं उन्हें नवंबर के अंत तक यह मिल जाएगा।

28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वालों को 31 दिसंबर तक मतदाता पहचान पत्र स्पीड पोस्ट से पहुंचा दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से इसके निर्देश दिए गए हैं। आगे जिन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे उन्हें 15 दिनों में मतदाता पहचान पत्र पहुंचाने की तैयारी है।

डाक विभाग के माध्यम से इंडिया पोस्ट से पहुंचता है। अगर गलत पते या फिर गलत पिन कोड के कारण वह वापस लौटता है तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के माध्यम से बीएलओ को पहुंचा दिया जाता है। फिर बीएलओ उसे मतदाता के घर पहुंचा देता है। एसआईआर की 166 दिनों तक चली प्रक्रिया, 90 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं के नाम जुड़ने और छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण यह कठिनाई हुई। अब तेजी से काम होगा।

17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर की जगह 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां जमा होंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का ऐलान किया था। कार्यक्रम के तहत पहले 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होना था। पंच पर्व की छुट्टियों के चलते अब इसका समय बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया है। 17 नवंबर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर लोगों के दावे और आपत्ति ली जाएंगी। आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि एसएसआर के दौरान अर्हता पूर्ण करने वाले लोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकेंगे।