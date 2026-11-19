सात साल में चार बार और पांच साल जेल में रहने के बाद आजम खां बाहर तो आ गए हैं लेकिन मुकदमों की लंबी लिस्ट उनका पीछा कर रही है। उन पर 106 मुकदमे हैं। इनमें 16 में ही फैसला आया और 8 में ही बरी हुए हैं। एक में तो कस्टडी रिमांड भी अभी बननी है।

रामपुर प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ 106 मुकदमें दर्ज हैं। अब तक के रिकार्ड को देखें तो केवल 16 मुकदमों में ही फैसला आया है। इनमें आठ में वह बरी हुए और इतने ही मुकदमों में सजा भी हुई। एक मामले में तो अभी कस्टडी रिमांड भी बननी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस मामले में अभी जमानत मिली और वह बाहर आए हैं, उसी मामले में जमानत के खिलाफ गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में सवाल यही है कि कितने दिन आजम खां जेल से बाहर रह सकेंगे।

यूपी में योगी सरकार आने पर 2019 से आजम खां पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे। सभी में आरोप पत्र लग चुके हैं और न्यायालय में सुनवाई चल रही है। एक मुकदमा इसी साल 13 अक्टूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें अभी उनका कस्टडी रिमांड नहीं बना है। इन सात सालों में आजम खां पांच साल जेल में रहे। पहली बार 27 माह, दूसरी बार 23 माह, तीसरी बार 11 महीने और अब चौथी बार 18 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं।

आजम खां के अब तक जिन मुकदमों में फैसला हुआ है, उसमें एक मुरादाबाद का है। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसमें अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। अन्य मामलों में रामपुर की अदालत से फैसले हुए।

इन मुकदमों में 27 अक्टूबर 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। सजा के फैसले को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

इसके बाद 15 जुलाई 2023 को भड़काऊ भाषण के एक दूसरे मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने आजम खान को दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह सजा शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे में हुई थी।

पहली बार सरेंडर के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत 2019 में केस शुरू होने पर 2020 में आजम खां ने कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेज दिए गए थे। इस दौरान उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद वह करीब 27 माह जेल में रहने के बाद 20 मई 2022 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।

17 महीने बाद दोबारा जेल, 23 महीने बाद रिहाई सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के 17 महीने बाद आजम दोबारा जेल भेज दिए गए थे। इस बार बेटे और पत्नी को भी जेल भेजा गया था। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 18 अक्तूबर 2023 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातमा को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में रखा गया था। इस मामले में आजम खां 23 माह बाद 22 सितंबर 2025 को सलाखों से बाहर आए थे।