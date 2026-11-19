106 मुकदमे, 16 में फैसला, 8 में ही बरी, आजम खां कितने दिन जेल से बाहर रह सकेंगे?
सात साल में चार बार और पांच साल जेल में रहने के बाद आजम खां बाहर तो आ गए हैं लेकिन मुकदमों की लंबी लिस्ट उनका पीछा कर रही है। उन पर 106 मुकदमे हैं। इनमें 16 में ही फैसला आया और 8 में ही बरी हुए हैं। एक में तो कस्टडी रिमांड भी अभी बननी है।
रामपुर प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ 106 मुकदमें दर्ज हैं। अब तक के रिकार्ड को देखें तो केवल 16 मुकदमों में ही फैसला आया है। इनमें आठ में वह बरी हुए और इतने ही मुकदमों में सजा भी हुई। एक मामले में तो अभी कस्टडी रिमांड भी बननी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस मामले में अभी जमानत मिली और वह बाहर आए हैं, उसी मामले में जमानत के खिलाफ गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में सवाल यही है कि कितने दिन आजम खां जेल से बाहर रह सकेंगे।
यूपी में योगी सरकार आने पर 2019 से आजम खां पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे। सभी में आरोप पत्र लग चुके हैं और न्यायालय में सुनवाई चल रही है। एक मुकदमा इसी साल 13 अक्टूबर को ईडी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें अभी उनका कस्टडी रिमांड नहीं बना है। इन सात सालों में आजम खां पांच साल जेल में रहे। पहली बार 27 माह, दूसरी बार 23 माह, तीसरी बार 11 महीने और अब चौथी बार 18 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं।
आजम खां के अब तक जिन मुकदमों में फैसला हुआ है, उसमें एक मुरादाबाद का है। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसमें अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। अन्य मामलों में रामपुर की अदालत से फैसले हुए।
इन मुकदमों में 27 अक्टूबर 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की थी। सजा के फैसले को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
इसके बाद 15 जुलाई 2023 को भड़काऊ भाषण के एक दूसरे मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने आजम खान को दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह सजा शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे में हुई थी।
पहली बार सरेंडर के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत
2019 में केस शुरू होने पर 2020 में आजम खां ने कोर्ट में सरेंडर किया और जेल भेज दिए गए थे। इस दौरान उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद वह करीब 27 माह जेल में रहने के बाद 20 मई 2022 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।
17 महीने बाद दोबारा जेल, 23 महीने बाद रिहाई
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के 17 महीने बाद आजम दोबारा जेल भेज दिए गए थे। इस बार बेटे और पत्नी को भी जेल भेजा गया था। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 18 अक्तूबर 2023 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातमा को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में रखा गया था। इस मामले में आजम खां 23 माह बाद 22 सितंबर 2025 को सलाखों से बाहर आए थे।
दो महीने बाद ही तीसरी बार भेजे गए जेल
22 सितंबर 2025 को जेल से बाहर आने के बाद 17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम जेल भेज दिए गए थे। अब्दुल्ला के दो पैनकार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से दोनों को सजा हुई थी। इसके बाद आजम खां को जिला जेल में बंद किया गया था। यहां से 11 माह 14 दिन बाद 31 अक्टूबर को उन्हें रिहाई मिली थी। हालांकि, जेल से बाहर आने के करीब 20 मिनट बाद ही ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया और अपने साथ ले गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आजम को इस मामले में भी जमानत दी और अब फिर से आजम जेल से बाहर आ गए हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।