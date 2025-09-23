अब कैसी है ओपी राजभर की सेहत, अस्पताल मिलने पहुंचे योगी के कई मंत्री

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके भर्ती होने की सूचना पाकर सरकार के कई मंत्री उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। दरअसल राजभर की माइनर स्ट्रोक की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी।

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में माइनर स्ट्रोक की शिकायत पर भर्ती प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके भर्ती होने की सूचना पाकर अस्पताल में सरकार के कई मंत्रियों ने पहुंच कर उनके इलाज के बारे में जानकारी लेते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ओपी राजभर के शुभचिंतकों को पोस्ट करते हुए उनके बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने लिखा कि मंत्री का इलाज वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश मिश्रा की देखरेख में चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रही है। सुखद समाचार है कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है। अरविंद राजभर ने सभी देशवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अपील की है कि वे माननीय के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करें।

वहीं, राजभर को देखने बीते सोमवार की देर शाम को मेदांता अस्पताल पहुंचे प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने उनका हाल-चाल लिया। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की तथा शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। दिनेश शर्मा के बाद राजभर को देखने मेदांता पहुंचे जेल मंत्री दारा सिंह चौहान और मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने ओमप्रकाश राजभर से मिलकर उनका हाल-चाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगलकामना की।