How is OM Prakash Rajbhar now Several of Yogi ministers visited him in the hospital अब कैसी है ओपी राजभर की सेहत, अस्पताल मिलने पहुंचे योगी के कई मंत्री, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHow is OM Prakash Rajbhar now Several of Yogi ministers visited him in the hospital

अब कैसी है ओपी राजभर की सेहत, अस्पताल मिलने पहुंचे योगी के कई मंत्री

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके भर्ती होने की सूचना पाकर सरकार के कई मंत्री उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। दरअसल राजभर की माइनर स्ट्रोक की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊTue, 23 Sep 2025 02:07 PM
share Share
Follow Us on
अब कैसी है ओपी राजभर की सेहत, अस्पताल मिलने पहुंचे योगी के कई मंत्री

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में माइनर स्ट्रोक की शिकायत पर भर्ती प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। उनके भर्ती होने की सूचना पाकर अस्पताल में सरकार के कई मंत्रियों ने पहुंच कर उनके इलाज के बारे में जानकारी लेते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ओपी राजभर के शुभचिंतकों को पोस्ट करते हुए उनके बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने लिखा कि मंत्री का इलाज वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश मिश्रा की देखरेख में चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रही है। सुखद समाचार है कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है। अरविंद राजभर ने सभी देशवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से अपील की है कि वे माननीय के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करें।

वहीं, राजभर को देखने बीते सोमवार की देर शाम को मेदांता अस्पताल पहुंचे प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने उनका हाल-चाल लिया। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की तथा शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। दिनेश शर्मा के बाद राजभर को देखने मेदांता पहुंचे जेल मंत्री दारा सिंह चौहान और मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने ओमप्रकाश राजभर से मिलकर उनका हाल-चाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगलकामना की।

ये भी पढ़ें:राजभर की तबीयत पर आया अपडेट, जांच में माइनर स्ट्रोक निकला, डॉक्टर क्या बोले?

गौरतलब है कि उप्र सरकार के पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को चक्कर आने और चलने में दिक्कत की शिकायत पर रविवार शाम को उन्हें लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक उन्हें लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इस बीच देर शाम को उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जहां पर उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार है। मेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉ राकेश कपूर ने बताया कि राजभर को माइनर स्ट्रोक की समस्या है।

Lucknow Lucknow News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |