एक साथ कई गिलास पानी पीने की आदत कितना सही? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी
ग्लूकोमा वीक के दौरान आए मरीजों का वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट किया गया। 40 से 60 साल की आयु के मरीजों में से 25% मरीजों की आंखों का दबाव बढ़ा मिला। उनकी आंखों का दबाव 7 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ा मिला। इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है।
सुबह उठते या दिन में एक साथ तीन-चार गिलास पानी पीने की आदत को अक्सर पेट साफ रखने या ‘हाइड्रेटेड रहने’ का तरीका मान लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के दौरान जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माना गया कि एक साथ अत्याधिक पानी पीना आंखों की रोशनी पर बड़ा खतरा बन सकता है। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो ग्लूकोमा के मरीज या इसके शुरुआती लक्षण वाले हैं।
ग्लूकोमा वीक के दौरान आए मरीजों का वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट किया गया। 40 से 60 साल की आयु के मरीजों में से 25% मरीजों की आंखों का दबाव बढ़ा मिला। उनकी आंखों का दबाव 7 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ा पाया गया। इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है और धीरे-धीरे दृष्टि कमजोर होने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक, स्वस्थ आंखों में सामान्य दबाव 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच होना चाहिए।
क्यों खतरनाक एक साथ अधिक मात्रा में पानी
नेत्र रोग विशेषज्ञ व आईएमए सचिव डॉ. शालिनी मोहन के अनुसार, ग्लूकोमा रोगियों व इससे मिलते लक्षण वालों में एक साथ अधिक पानी पीना जोखिम भरा है। आंखों के अंदर एक तरल पदार्थ लगातार बनता और रिसता रहता है, जिससे आंख का दबाव संतुलित रहता है। अचानक ज्यादा पानी पीने से रक्त और शरीर में तरल पदार्थ का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इसके कारण आंख के अंदर का द्रव्य अधिक बनने लगता है या बाहर निकलने में देरी होती है, जिससे इन्ट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च दबाव ऑप्टिक नर्व को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है और दृष्टि कमजोर होने लगती है। ग्लूकोमा रोगियों में आंखों की नालियां या द्रव्य निकलने की क्षमता पहले से कमजोर होती है। ऐसे में एक बार में अधिक पानी पीना सीधे दबाव बढ़ा देता है 40 वर्ष की उम्र के बाद आंखों की नियमित जांच उतनी ही जरूरी है।
ज्यादा कॉफी पीना भी दे रहा दिक्कत
ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. सोनिया दमेले के अनुसार, अचानक कॉफी ज्यादा पीने की आदत आंखों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है। यह आंखों के अंदर दबाव को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। ग्लूकोमा वाले व्यक्ति या जिनकी आंखों की नलियां कमजोर हैं, उनके लिए यह दबाव ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक मेथी खाना ग्लूकोमा के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
इन पर करें अमल
-अधिक पानी पीने से बचें
-नियमित नेत्र परीक्षण कराएं
-धूम्रपान, शराब से बचें
इन लक्षण पर दें ध्यान
-दृष्टि में अचानक धुंधलापन
-रोशनी कमजोर लगना
-सिरदर्द या आंखों में दबाव
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें