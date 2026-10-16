308 पहियों वाला ट्रक लखीमपुर से कितनी दूर? रास्ते से हटाने पड़े बिजली पोल, बिहार में पुल तक तोड़ना पड़ा
308 पहियों पर लदी करीब 200 टन वजनी विशाल वैक्यूम वेसल मशीन शुक्रवार को उतरौला पहुंची तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क पर लोग मोबाइल से तस्वीरें लेने और सेल्फी खींचने में जुटे रहे।
बलरामपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लखीमपुर खीरी जिले की बलरामपुर चीनी मिल में लाए जा रहे 200 टन वजनी वैक्यूम वेसल मशीन को लेकर लोगों में बेसब्री से इंतजार है। इससे भी ज्यादा इंतजार भारी भरकम वेसल को लाने वाले 308 पहियों वाले बाहुबली ट्रक का हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोग बेताब हैं। ओड़िशा के रास्ते 308 पहियों पर लदी करीब 200 टन वजनी विशाल वैक्यूम वेसल मशीन शुक्रवार को बलरामपुर जिले के उतरौला पहुंच चुकी है, जो लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव से करीब 267 किलोमीटर दूर है। जिस रास्ते से भी वेसल मशीन को लेकर ये ट्रक गुजर रहा है, उस रास्ते पर ही देखने वालों की भीड़ लग जा रही है। सड़क पर लोग मोबाइल से तस्वीरें लेने और सेल्फी खींचने में जुटे हैं। ट्रक की जो रफ्तार है उस हिसाब से बलरामपुर चीनी मिल तक ट्रक को पहुंचने में अभी समय लगत सकता है।
बेल्जियम से बलरामपुर चीनी मिल के लिए लाई जा रही इस मशीन को निकालने के लिए कई जगह रास्ते में विशेष इंतजाम करने पड़े हैं। कहीं बिजली के पोल और तार हटाए गए तो कहीं मार्ग बंद करना पड़ा। बिहार के कैमूर में ट्रेलर को निकालने के लिए पुल तक तोड़ना पड़ गया। इस विशाल वेसल को बलरामपुर में एशिया के पहले बायोपॉलीमर और एथेनॉल निर्माण से जुड़ी परियोजना के लिए ले जाया जा रहा है।
200 टन वजनी है वैक्यूम वेसल
करीब 100 फीट लंबी और 20 फीट से अधिक ऊंची इस वैक्यूम वेसल का वजन लगभग 200 टन है। इसमें वैक्यूम बॉयलर जैसे औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। इसके विशाल आकार के कारण सामान्य सड़कों से निकालने के लिए विशेष रूट तैयार करना पड़ा। मशीन को हाइड्रॉलिक मल्टी-एक्सल ट्रेलर पर लाया जा रहा है, जिसे करीब 20 वि शेष ट्रॉलियों को जोड़कर तैयार किया गया है। इनमें कुल 308 पहिए लगे हैं।
रोज सिर्फ दस किमी चल रहा
यह ट्रेलर बेल्जियम से समुद्री मार्ग के जरिए ओडिशा के एक बंदरगाह पहुंचा था। वहां से झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश लाया गया। भारी मशीन के कारण ट्रेलर की रफ्तार बेहद धीमी रहती है। इसे प्रतिदिन महज 10 से 20 किलोमीटर चलाया जाता है और सुरक्षा कारणों से रात में रोक दिया जाता है।
रोकी गई बिजली, काटे गए पेड़
उतरौला चौराहे से ट्रेलर निकालना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा। पुलिस ने यातायात नियंत्रित किया, जबकि रास्ता सुगम बनाने के लिए बिजली विभाग ने कई विद्युत पोल हटवाए और वन विभाग ने पेड़ों की कटाई कराई। एहतियातन सुबह छह बजे बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिसे देर शाम बहाल किया जा सका। इस दौरान पुलिस को भीड़ और यातायात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।