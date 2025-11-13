लखनऊ महापौर और नगर आयुक्त का झगड़ा कैसे खत्म हुआ? मेयर ने छोड़ी जिद; अफसर भी नरम पड़े

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में महापौर और नगर आयुक्त का झगड़ा खत्म हो गया। उच्च स्तर से मिली फटकार और चेतावनी के बाद मेयर ने जिद छोड़ी और अफसर भी नरम पड़े और कार्यकारिणी की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार दो महीने से चली आ रही महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच झगड़ा आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गई। उच्च स्तर से मिली फटकार और चेतावनी के बाद दोनों ने अपने-अपने रुख में नरमी दिखाई है। मेयर ने जिद छोड़ी और अफसर भी नरम पड़े और कार्यकारिणी की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। लंबे समय से अटकी फाइलें और प्रस्ताव पारित किए गए, जिससे नगर निगम में कामकाज की गति दोबारा पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक के दौरान माहौल पूरी तरह सकारात्मक रहा। महापौर और नगर आयुक्त दोनों एक साथ बैठकर प्रस्तावों पर चर्चा करते नजर आए। जिन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराया था, उन पर भी आपसी सहमति बन गई। बैठक समाप्त होने के बाद दोनों अधिकारी मीडिया ब्रीफिंग के लिए साथ बैठे और हंसते हुए एक-दूसरे का समर्थन करते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो लंबे समय से चली आ रही ठनाव की स्थिति कभी थी ही नहीं।

कार्यकारिणी की बैठक में इस बार न तो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, न ही किसी प्रस्ताव पर बहस। महापौर ने कई मुद्दों पर अपनी जिद छोड़ी, वहीं नगर आयुक्त ने भी नरमी दिखाते हुए महापौर के सुझावों को स्वीकार किया। दोनों की सहमति से ऐसे कई प्रस्ताव पारित किए गए जो पिछले महीनों से लंबित थे। जिन विषयों पर पहले टकराव हुआ था, उन पर अब समझौते की स्थिति बन गई है।

पिछले मुद्दे निस्तारित जिन पिछले मुद्दों पर सवाल उठे थे, उन्हें भी अब निस्तारित कर दिया गया है। महापौर ने नगर आयुक्त की ओर देखते हुए कई बार कहा कि आप बताइए, ये आपकी ओर से है। वहीं नगर आयुक्त ने भी महापौर की बातों का समर्थन करते हुए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया।