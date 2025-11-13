लखनऊ महापौर और नगर आयुक्त का झगड़ा कैसे खत्म हुआ? मेयर ने छोड़ी जिद; अफसर भी नरम पड़े

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHow did the Lucknow mayor and municipal commissioner feud end? The mayor gave up his stubbornness; Officials also soft
Thu, 13 Nov 2025 04:51 PMDeep Pandey
यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार दो महीने से चली आ रही महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच झगड़ा आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गई। उच्च स्तर से मिली फटकार और चेतावनी के बाद दोनों ने अपने-अपने रुख में नरमी दिखाई है। मेयर ने जिद छोड़ी और अफसर भी नरम पड़े और कार्यकारिणी की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। लंबे समय से अटकी फाइलें और प्रस्ताव पारित किए गए, जिससे नगर निगम में कामकाज की गति दोबारा पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है।

बैठक के दौरान माहौल पूरी तरह सकारात्मक रहा। महापौर और नगर आयुक्त दोनों एक साथ बैठकर प्रस्तावों पर चर्चा करते नजर आए। जिन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराया था, उन पर भी आपसी सहमति बन गई। बैठक समाप्त होने के बाद दोनों अधिकारी मीडिया ब्रीफिंग के लिए साथ बैठे और हंसते हुए एक-दूसरे का समर्थन करते दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो लंबे समय से चली आ रही ठनाव की स्थिति कभी थी ही नहीं।

कार्यकारिणी की बैठक में इस बार न तो आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला, न ही किसी प्रस्ताव पर बहस। महापौर ने कई मुद्दों पर अपनी जिद छोड़ी, वहीं नगर आयुक्त ने भी नरमी दिखाते हुए महापौर के सुझावों को स्वीकार किया। दोनों की सहमति से ऐसे कई प्रस्ताव पारित किए गए जो पिछले महीनों से लंबित थे। जिन विषयों पर पहले टकराव हुआ था, उन पर अब समझौते की स्थिति बन गई है।

पिछले मुद्दे निस्तारित

जिन पिछले मुद्दों पर सवाल उठे थे, उन्हें भी अब निस्तारित कर दिया गया है। महापौर ने नगर आयुक्त की ओर देखते हुए कई बार कहा कि आप बताइए, ये आपकी ओर से है। वहीं नगर आयुक्त ने भी महापौर की बातों का समर्थन करते हुए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया।

विवाद पर दोनों ने साधी चुप्पी

जब मीडिया ने विवाद खत्म होने को लेकर सवाल पूछा, तो महापौर और नगर आयुक्त दोनों ने ही कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। दोनों ने बस इतना कहा कि अब कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक है। यह बयान अपने आप में संकेत देता है कि दोनों को ऊपर से स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि अब टकराव की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। बड़ी कार्रवाई होगी।

