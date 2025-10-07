how did the dead body found in deoria medical college s water tank dm divya mittal personally went to find out truth मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में कैसे पहुंची लाश? सच जानने पहुंची DM दिव्या मित्तल; दिया ये आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में कैसे पहुंची लाश? सच जानने पहुंची DM दिव्या मित्तल; दिया ये आदेश

मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में लाश कैसे पहुंची? यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। बताया जा रहा है कि लाश 10 दिन से अधिक पुरानी है। देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाTue, 7 Oct 2025 01:32 PM
Dead Body in Water Tank of Deoria Medical College: उत्तर प्रदेश के देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पांचवीं मंजिल पर बनी कंक्रीट की पानी की टंकी से सोमवार की शाम युवक का शव बरामद किया गया था। पानी से बदबू आने की शिकायत पर सफाईकर्मी वहां सफाई के लिए पहुंचे थे। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। पानी की टंकी में लाश कैसे पहुंची? यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। बताया जा रहा है कि लाश 10 दिन से अधिक पुरानी है। मंगलवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मेडिकल कॉलेज में पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है।

जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज की छत पर शराब की बोतल समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। इस पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से सुरक्षा संबंधी लापरवाही को लेकर सवाल भी किए।

ये भी पढ़ें:मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी में मिला युवक का गला-सड़ा शव, बदबू आने पर हुआ खुलासा

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पांचवीं मंजिल पर पानी की टंकी बनाई गई है। जिससे मेडिकल कालेज के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड के साथ ही ओपीडी के शौचालय में जलापूर्ति की जाती है। पानी से बदबू आने की शिकायत पर सोमवार को सफाईकर्मी पानी की टंकी की सफाई करने पहुंचे। सीढ़ी लगाकर जब पानी की टंकी तक पहुंचे तो तेज बदबू आने लगी। इसके बाद उन्होंने होल से देखा तो अंदर युवक का शव नजर आया। इसके बाद सफाईकर्मियों ने तत्काल मेडिकल कालेज के जिम्मेदारों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर सीएमएस डॉ.एचके मिश्र के साथ ही अन्य चिकित्सक और सुरक्षा गार्ड भी पहुंच गए।

पुलिस और फायर ब्रिगेड के प्रयास से करीब साढ़े छह घंटे बाद रात को नौ बजे पानी की टंकी से पानी निकाल कर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस की मानें तो शव 10 दिन से अधिक पुराना है। इसलिए पूरी बाडी सड़ गई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में बारिश के दिन बचे चार, मानसून चला जाएगा सरहदों से दूर

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम दिव्या मित्तल ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही शासन को इससे अवगत कराया जाएगा।

