आगरा का दृश्यम: अकेले रूबी ने पति को बाथरूम में कैसे दफनाया? क्राइम सीन रिक्रिएशन करेगी पुलिस

आगरा के सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड में पुलिस को अब तक रूबी शर्मा के अलावा किसी अन्य की संलिप्तता का सबूत नहीं मिला है। जांच जारी है। पुलिस वैज्ञानिकों की मौजूदगी में क्राइम सीन दोहराकर यह परखेगी कि रूबी ने अकेले शव को दफनाने और मिट्टी भरने की वारदात कैसे अंजाम दी।

आगरा में सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड की पुलिस की अभी तक की जांच में वारदात में अकेली रूबी शर्मा शामिल है। कोई सह अभियुक्त नहीं है। कोई चूक नहीं हो जाए, इसलिए पुलिस ने अभी अपनी जांच बंद नहीं की है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर भी चर्चा हो रही है। जरूरत पड़ने पर पुलिस वैज्ञानिकों के साथ क्राइम सीन का दोहराव कर सकती है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हर किसी को यह सवाल परेशान कर रहा है कि अकेली महिला ने शव कैसे दफना दिया। जबकि अभी तक किसी दूसरे के वारदात में शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला है। रूबी से पूछताछ में कई सवाल दागे गए, हर बार उसने वही जवाब दिया जो पहले बताया था।

क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस साफ कहा कि किसी को बचाने से उसे क्या लाभ। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बेटियों का अब पता नहीं क्या होगा। उनकी परवरिश कैसे होगी। पुलिस क्राइम सीन का दोहराव कर सकती है। इसके लिए बाथरूम को पहले जैसा करना पड़ेगा। ताकि यह पता चल सके कि बाथरूम में कितनी मिट्टी डाली गई थी। इसमें कितना समय लगा होगा। जिस बाल्टी से मिट्टी डाली गई उससे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक अकेले व्यक्ति ने मिट्टी को समतल कैसे किया होगा। शव कितना नीचे दफन था। बाथरूम में इसके लिए ज्यादा खुदाई तो नहीं की गई थी।

सुरेंद्र के पुतले को दफन किया जाएगा इन सब सवालों के जवाब पुलिस को क्राइम सीन के दोहराव से मिल जाएंगे। इसके लिए सुरेंद्र कुमार शर्मा की लंबाई और वजन के पुतले को दफन किया जाएगा। उसे पलंग से खींचकर लाने में कितना समय लगा होगा। यह देखा जाएगा। सब कुछ सामने आने के बाद उनका रूबी शर्मा के बयानों से मिलान किया जाएगा।

हत्याकांड में कब क्या हुआ 16 मई- सुरेंद्र कुमार शर्मा भरतपुर गया। मामा के घर पिटकर आया।

17 मई- सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी को मामा के घर लेकर गया। खुद दूर रहा। उसके गायब होने का ड्रामा करने को कहा। रात में रूबी ने पति को खीर में नींद की गोलियां दे दीं।

18 मई- सास और बेटियों को जेठ के घर भेज दिया। शव को बाथरूम में मिट्टी के नीचे दफना दिया।

19 मई- सुबह दो मिस्त्री आए 500 रुपये में बाथरूम के फर्श पर सीमेंट करके गए। दोपहर बाद रूबी जेठ के घर चली गई।

22 मई- रूबी अपने घर आई। बाथरूम देखा।

26 मई- रूबी अपने जेठ के साथ प्राक्षी टॉवर चौकी गई। पति की गुमशुदगी दर्ज कराई।

3 जुलाई- पुलिस ने बाथरूम की खुदाई करके कंकाल बरामद किया, रूबी गिरफ्तार।