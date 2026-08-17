कैसे हुई आईपीएस की मां की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उलझी गुत्थी, खुलासे को पांच टीमे लगाई गईं
यूपी के अंबेडकरनगर में रविवार को पैतृत्व गांव वाले गांव में आईपीएस अफसर की मां का खून से लथपथ शव मिला। शरीर से जेवर गायब थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत के कारणों की गुत्थी को उलझा दिया।
IPS Mother Death: लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात आईपीएस आशुतोष मिश्र की 94 वर्षीय मां इंद्रावती की हत्या-लूटपाट मामले की जांच के लिए पांच टीमों को लगाया गया है। इस बीच रविवार को शव बरामद होने के बाद हिरासत में लिए गए तीन लोगों को करीब आठ घंटे पूछताछ के बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इससे पहले शव के पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं होने से जांच की गुत्थी उलझ गई है। सोमवार को आईपीएस की मां का अयोध्या में सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। गांव से निकली शवयात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
इंद्रावती की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखते हुए हृदय हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा है। वहां की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। इसके चलते फिलहाल मृत्यु का कारण संदेह के घेरे में है। बताया जाता है कि इंदिरा देवी घर में अकेली मौजूद थीं। घटना की जानकारी के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो उनके शरीर पर पहने आभूषण गायब मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा मिला था। इन परिस्थितियों ने घटना को और गंभीर बना दिया, जिससे हत्या की आशंका को बल मिला है। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है। सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान जिलाधिकारी ईशा प्रिया, एडीएम, जलालपुर एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी शवयात्रा में शामिल हुए। गांव से निकली शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।
सभी पहलुओं पर जांच में जुटी टीमें
पुलिस प्रशासन घटना की संवेदनशीलता देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। शरीर से गायब आभूषण, मृतका के मुंह में कपड़ा मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सुरक्षित किए गए बिसरा, हृदय की जांच रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की सही वजह की स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोगों की निगाहें पुलिस जांच तथा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मालीपुर थाना अध्यक्ष शशांक शुक्ला ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जो भी मामला सामने आएगा, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
घर या आसपास नहीं लगा कैमरा
एसपी प्राची सिंह ने बताया कि घटना का वर्कआउट करने के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं। हिरासत में लिए गए तीन लोगों से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। तीनों ने अलग-अलग विरोधाभास बयान दिया है। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि हत्या की जैसी बात नहीं है। ह्रदय गति रुकने से प्रथम दृष्टया मौत होने की बात आई है। एसपी का कहना है कि मौत के बाद कुछ लोग घर में घुसे होंगे और जेवर पार करके चंपत हो गए। हालांकि अंगूठी हाथ में ही थी और पायल नीचे गिरी थी। एसपी ने बताया कि अयोध्या में दाह संस्कार से लौटने के बाद रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों से पूछताछ की जाएगी। एसपी ने बताया कि मृतका इन्द्रावती के घर और पड़ोस में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।