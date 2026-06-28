अखिलेश को कैसे मिली चढ़ावा चोरी की जानकारी? सपा नेता पवन पांडेय ने बताई अंदर की बात, किया बड़ा दावा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सपा नेता पवन पांडेय ने कई बड़े दावे किए हैं। उनका दावा है कि अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी की जानकारी सबसे पहले हो गई थी। इस बारे में अखिलेश यादव ने उन्हें खुद फोन करके बताया था।
Ram Mandir Controversy: राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर अब सियासत शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सपा जहां भाजपा पर निशाना साध रही है तो वहीं भाजपा अखिलेश यादव पर लगातार हमला कर रही है और चढ़ावा चोरी मामले की सबसे पहले जानकारी होने पर सवाल उठा रही है। इस मामले में सपा नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी कई अंदर की जानकारियां साझा कीं। पवन पांडेय ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सबसे पहले जानकारी सपा मुखिया अखिलेश यादव को मिली थी। इस बात जानकारी खुद अखिलेश यादव ने उन्हें फोन करके दी थी।
'यूपी तक' के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान पवन पांडेय ने कहा, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हो रही गड़बड़की सूचना अखिलेश यादव को पहले से मिल गई थी। जिसके बाद सपा मुखिया ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। अखिलेश यादव राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाए जाने के बाद ही सरकार जागी। इसके बाद ही जांच-पड़ताल शुरू हुई। चढ़ावा चोरी मामला सामने कैसे आया? इस सवाल पर पवन पांडेय ने दावा किया कि भगवान राम ने इस सच को सामने लाने के लिए अखिलेश यादव को चुना था। इसके अलावा कथित तौर पर चोरी में शामिल लोग आपस में बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर भिड़ गए, जो विवाद की वजह बन गई और मामला धीरे-धीरे सबके सामने आ गया। पवन पांडेय का आरोप है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसकी गिनती करने वालों में पैसों के बटवारे को लेकर झगड़ा होने लगा था। इसी वजह से चढ़ावा चोरी की बातें बाहर आ गईं।
आभूषण और नकदी तक हो रही थीं गायब
पवन पांडेय ने दावा किया राम मंदिर में चढ़ावे में आने वाले आभूषण, चांदी और नकदी तक धीरे-धीरे गायब की जा रही थीं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट में अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। पवन का दावा है कि चढ़ावा चोरी के पैसे अभी से नहीं लंबे समय से दबाए जा रहे हैं। पवन पांडेय ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि बिना चंपत राय की मर्जी के ट्रस्ट में पत्ता तक नहीं हिलता था। एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए पवन पांडेय ने कहा, उन्हें इस जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट शिकायतकर्ता भी है और उसी को रिपोर्ट देनी है। उन्होंने पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांगी की है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।