अहद शेख नमाज पढ़ने अयोध्या राम मंदिर में पहुंचा कैसे? एक-एक डिटेल खंगाल रहीं एजेंसियां

संक्षेप: श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम जन्मभूमि परिसर की संवेदनशीलता बढ़ गई थी। यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके किसी न किसी तरीके से परिसर में संदिग्ध प्रवेश करने की कोशिश करते रहे हैं। शनिवार की घटना के बाद एजेंसियां एक-एक डिटेल खंगाल रही हैं।

अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश करते अहद शेख (उम्र 55 वर्ष) को पकड़ तो लिया गया लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। एजेंसियां अहद की एक-एक डिटेल को खंगाल रही हैं। साथ ही मंदिर परिसर के सुरक्षा इंतजामों को भी नए सिरे परखा और चुस्त-दुरुस्त बनाया जा रहा है। वैसे श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम जन्मभूमि परिसर की संवेदनशीलता बढ़ गई थी। यहां सुरक्षा के अत्याधुनिक और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां तक फेस रीडिंग के बाद ही परिसर में सुरक्षा कर्मियों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों का प्रवेश सुनिश्चित होता है। बावजूद इसके किसी न किसी तरीके से परिसर में संदिग्ध प्रवेश करने की कोशिश करते रहे हैं। शनिवार को कश्मीरी अहद शेख के नमाज पढ़ने की कोशिश से अधिकारी सकते में हैं। इससे पहले सात जून को भी नो एंट्री जोन कुबेर टीला तक एक अधेड़ व्यक्ति पहुंच गया था। मामले को लेकर सुरक्षा कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया था।

राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में कई एजेंसियां तैनात हैं। कई बैरियरों पर चेकिंग के बाद ही किसी भी श्रद्धालु को मंदिर तक जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन शनिवार दोपहर डेढ़ बजे अहद शेख पुत्र मोहम्मद इस्माइल शेख निवासी गढ़पुरा सोपियां, कश्मीर द्वारा परकोटा (परिक्रमा मार्ग) पर नमाज पढ़ने की कोशिश किए जाने से परिसर के सुरक्षा अधिकारी सकते में हैं। अहद शेख पर मंदिर परिसर में पहुंचने तक किसी को शक नहीं हुआ। हर दस कदम पर हाई फ्रीक्वेंसी के सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। लेकिन 5 जून को भी एक अधेड़ प्रतिबंधित क्षेत्र कुबेर टीला तक पहुंच गया था। राम मंदिर परिसर के किसी भी क्षेत्र में किसी अवांक्षित व्यक्ति का जाना सुरक्षा इंतजामों के चलते लगभग असंभव है। इसके बावजूद एक अधेड़ के अज्ञानतावश कुबेर टीला तक पहुंच जाने के मामले को परिसर के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक माना था। परिसर के सुरक्षा अधिकारियों ने बैठक कर संबंधित क्षेत्र के सुरक्षाकर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा था।

नमाज पढ़ते देख हंगामा करने लगे श्रद्धालु परिसर के सूत्रों के मुताबिक अहद शेख ने जैसे ही नमाज पढ़ने की कोशिश की उसे देख राम भक्त हंगामा कर कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया। जानकारी के मुताबिक लगभग डेढ़ बजे दोपहर कश्मीरी पहनावे में एक शख्स को नमाज पढ़ने की कोशिश करते देख युवकों की टोली भड़क गई। टोली परिसर में हंगामा करने लगी। एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने आक्रोशित युवकों को शांत कराया और संदिग्ध से पूछताछ शुरू की।

कई बार घुसने की हो चुकी है कोशिश प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही कई बार संदिग्ध मेल और फोन काल राम जन्मभूमि के विरोध में आ चुकी है। जिसकी समय -समय पर जांच भी की गई। कैमरे का चश्मा लगाकर अंदर दर्शन करते हुए कई युवकों को पकड़ा भी जा चुका है। इसी के साथ कुम्भ मेले के दौरान परिसर के करीब दो बार अज्ञात ड्रोन कैमरा भी निष्क्रिय किया गया था। गाहे- बगाहे आतंकी संगठनों द्वारा धमकी भी दी जाती रही है।