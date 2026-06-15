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अंग्रेजों के समय के थाने पर कैसे बनी मस्जिद? नोटिस से मचा हड़कंप; ADG से मिले उलेमा

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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जमीयत उलमा ए हिन्द के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल ADG से मिला। नायब शहर काजी जैनुर राशिद्दीन सिद्दीकी, काजी शादाब, हाजी शीराज रहमान, वसीम ने एडीजी को ज्ञापन सौंपा दिया और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। बताया कि खरखौदा में जामा मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, वह जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज है।

अंग्रेजों के समय के थाने पर कैसे बनी मस्जिद? नोटिस से मचा हड़कंप; ADG से मिले उलेमा

अंग्रेजों के समय से चल रहे मेरठ के खरखौदा थाने की जमीन पर कब्जा कर कैसे मस्जिद बनी, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस द्वारा मस्जिद के जिम्मेदारों को नोटिस तामील कराकर 10 दिन में दस्तावेज के साथ जवाब मांगा गया है। इसके बाद से हड़कंप मच गया है। जमीयत उलमा ए हिन्द के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर सोमवार को एडीजी से मिला। उधर, राजस्व विभाग के दस्तावेज में जांच कर तहसील अधिकारियों ने मस्जिद को अवैध और थाने की जमीन पर होना बताया है। इसे लेकर नोटिस भी मस्जिद कमेटी और जिम्मेदारों को दिया गया है। रिकॉर्ड का हवाला भी दिया गया है, लेकिन जमीन पर निर्माण कैसे हो गया, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, इस जमीन को वर्ष 1989 में वक्फ संपत्ति भी घोषित किया गया था और उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस-प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार खरखौदा थाना अंग्रेजों के समय वर्ष 1877 में बनाया गया था और इसके अवशेष आज भी जनता इंटर कॉलेज के सामने मौजूद हैं। वर्ष 1968 में थाने के लिए नई जमीन दी गई थी और कस्बे के बीच में वर्तमान जगह पर शिफ्ट किया गया था। वर्ष 1972 से लेकर 1978 के बीच हुई चकबंदी में खरखौदा थाने के लिए कस्बे के बीचोबीच .6450 हेक्टेयर जमीन दी गई थी, जहां वर्तमान में थाना संचालित है। कुछ दिन पहले खरखौदा थाने में कुछ पुलिस क्वार्टर बनाने का आदेश एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने दिया था, जिसके बाद मापतौल शुरू कराई गई थी। इस दौरान प्रशासनिक टीम को बुलाया गया और तहसील के अफसरों ने मापतौल की। इस दौरान खुलासा हुआ कि थाने की जमीन पीछे मस्जिद तक है और कब्जा कर मस्जिद बना दी गई है। हालांकि थाने की जमीन पर कैसे कब्जा कर मस्जिद बना दी गई, इस बात का खुलासा कोई नहीं कर पाया है।

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वर्ष 1989 में कैसे घोषित हुई वक्फ संपत्ति

मस्जिद कमेटी और जिम्मेदारों ने एक कागजात लिस प्रशासन को दिया है, जिसमें यह संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज दिखाई गई है, जिस पर मस्जिद बनी दर्शाई गई है। पुलिस-प्रशासन का सवाल है कि आखिर किस आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित की गई। जिस खतौनी खाता नंबर 1101 के खसरा नंबर 1217 पर मस्जिद बनी है, वह रिकॉर्ड में पुलिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बंगला यानी थाना के नाम पर दर्ज है। यहां वक्फ संपत्ति का कोई रिकॉर्ड भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है।

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एडीजी से मिले उलेमा

खरखौदा जामा मस्जिद प्रकरण को लेकर सोमवार को जमीयत उलमा ए हिन्द के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल एडीजी से मिला। नायब शहर काजी जैनुर राशिद्दीन सिद्दीकी, काजी शादाब, हाजी शीराज रहमान, वसीम ने एडीजी को ज्ञापन सौंपा एवं कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। बताया कि खरखौदा में जामा मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, वह जमीन वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इसके सभी वैध कागजात पुलिस को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आग्रह किया कि सात दिन का जो समय कागजात दिखाने के लिए दिया है, उसे बढ़ाया जाए एवं जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर कार्रवाई न हो।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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