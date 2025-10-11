12 साल बाद ससुराल आए कारोबारी की मेडिकल कॉलेज पानी टंकी में कैसे मिली लाश? गुत्थी उलझी

केमेस्ट्री से MSc अशोक गावंडे बहुत होनहार थे। पहले वह हरियाणा के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने महाराष्ट्र के मलाड़ में अपनी खुद की कंपनी खोल ली थी। हालांकि कुछ समय बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और गोरखपुर में बेरी के यहां से भी उनका उपचार कराया गया

यूपी के देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में मिला शव महाराष्ट्र के रहने वाले केमिकल फैक्ट्री के मालिक रहे अशोक गावंडे का था। गोरखपुर में उनकी ससुराल है। शुक्रवार को महाराष्ट्र से पहुंची पत्नी ने शव की शिनाख्त की। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अशोक गांवडे मानसिक स्थिति खराब होने के बाद कभी अपने ससुराल नहीं आए। 22 सितबर को वह 12 वर्ष बाद अपने गोरखपुर के हुमायूंपुर दक्षिणी स्थित ससुराल पहुंचे और चंद मिनट रहने के बाद ही वह महाराष्ट्र जाने की जिद करने लगे। साले से 1200 रुपये लेकर महाराष्ट्र के लिए निकले और गायब हो गए। महाराष्ट्र की बजाए वह देवरिया कैसे पहुंच गए? यह बड़ा सवाल है। उधर, पुलिस का कहना है कि मामले में कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के कुलगांव थाणे के रहने वाले अशोक गावंडे की गोरखपुर के हुमांयुपुर दक्षिणी में 1996 में अनीता से शादी हुई थी। केमेस्ट्री से एमएससी अशोक गावंडे बहुत होनहार थे। पहले वह हरियाणा के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के मलाड़ में अपनी खुद की कंपनी खोल ली थी। हालांकि कुछ समय बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और गोरखपुर में बेरी के यहां से भी उनका उपचार कराया गया, लेकिन स्थिति ठीक नहीं हुई। इसके बाद उनका उपचार महाराष्ट्र में कराया गया। कुछ वर्ष पहले वह घर आ गए। जिसके बाद बवाल करने लगे। जिसके बाद पत्नी अपनी बेटी अंशिका को लेकर दूर चली गई। इसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे। बेटी पढ़ाई कर रही है।

हवाई जहाज से महाराष्ट्र भेजी गई देवरिया पुलिस जब शव की शिनाख्त को पुलिस को कुछ क्लू हाथ लग गया तो एसपी संजीव सुमन के निर्देश पर पुलिस की एक टीम हवाई जहाज से महाराष्ट्र भेजी गई।

देवरिया कैसे पहुंचे अशोक? अशोक की मानसिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद वह 22 सितंबर को अपनी ससुराल गोरखपुर पहुंचे और साले प्रफुल्ल से उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने चाय-नाश्ता तक नहीं किया। कुछ देर तक रहने के बाद वह अपने साले से घर जाने की बात कहने लगे। साथ ही साले से उन्होंने रुपये की मांग की तो साले ने एक हजार रुपये टिकट का और दो सौ रुपये रास्ते में खर्च के लिए दे दिया। साले का कहना है कि उसने ऑटो पकड़ा कर उन्हें रेलवे स्टेशन भेजवा दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि अगर आटो वाला उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए ले गया था तो अशोक देवरिया कैसे पहुंच गए और घायलावस्था में 25 सितंबर को शहर के पुरवा में कैसे मिले? आखिरकार वह तीन दिनों में कहां रहे?

एंबुलेंस ईएमटी और इमरजेंसी के रिकॉर्ड ने खोला राज पानी की टंकी से शव मिलने के बाद पुलिस परेशान हो गई थी। हालांकि चंद घंटों में ही पुलिस को यह सूचना मिल गई कि वह मरीज है। पुलिस मेडिकल कॉलेज कैंपस के इमरजेंसी पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाला, इसमें 27 सितंबर को 108 नंबर के एंबुलेंस से एक मरीज चेकदार लुंगी और ब्लू शर्ट पहनकर आया और इमरजेंसी में उसका इलाज हुआ। इमरजेंसी रजिस्टर में इसका नाम अशोक का नाम दर्ज किया गया है।

मेडिकल कॉलेज में पानी की सप्लाई शुरू महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पानी की टंकी की सफाई के बाद शुक्रवार को सप्लाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पानी शौचालय के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा है। पेयजल की आपूर्ति शनिवार से बहाल कर दी जाएगी। टंकी में शव मिलने के बाद सप्लाई ठप कर दी गई थी। 6 अक्टूबर को पानी की टंकी में एक व्यक्ति का शव मिला था। इसके बाद टंकी को सील कर दिया गया था। लैब में जांच के बाद शुक्रवार की शाम रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। जांच में पानी पीने के लिए शुद्ध पाया गया। हालांकि शुक्रवार को नगर पालिका के टैंकर से पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया गया था।

ऑपरेशन आज से शुरू मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भवन के पांचवीं मंजिल पर 6 अक्टूबर को टंकी में शव मिलने के बाद से ओटी को बंद कर दिया गया था, जिससे ऑपरेशन ठप हो गया था। भवन के चौथी मंजिल पर चार माड्यूलर ओटी हैं। इसमें सर्जरी, आर्थो, ईएनटी और नेत्र की है। हर रोज करीब बीस मरीजों के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन आज से शुरू हो गए हैं।

पैर में था घाव, फिर पांच मंजिल पर कैसे पहुंचे अशोक? मेडिकल कालेज की पानी की टंकी से मिले महाराष्ट्र के फैक्ट्री मालिक के शव की घटना के पर्दाफाश की राह पुलिस के लिए आसान नहीं है। 60 से अधिक उम्र पार कर चुके अशोक के पैर में घाव था तो फिर मेडिकल कालेज के पांचवी मंजिल पर वह कैसे पहुंच गए? अगर उनकी हत्या की गई तो क्यों? इन सवालों का जवाब ढूढने में पुलिस की टीमें लगी हैं।

मेडिकल कालेज प्रशासन भी जांच के घेरे में? पूरे प्रकरण में मेडिकल कालेज प्रशासन भी जांच के घेरे में आ गया है। अगर सर्जिकल वार्ड में अशोक को भर्ती कराया गया तो वह कैसे वहां से चला गया? अगर चला गया तो इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई?