Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जूनियर के अंडर में कैसे करूं काम...इस्तीफा दे दूं क्या, डीसीपी क्राइम को लेटर लिखकर इंस्पेक्टर ने बयां किया दर्द

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

कानपुर में अपने से कई साल जूनियर के अंडर में काम करने से आहत इंस्पेक्टर विनय शर्मा ने डीसीपी क्राइम को पत्र देकर दर्द बयां किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है।

जूनियर के अंडर में कैसे करूं काम...इस्तीफा दे दूं क्या, डीसीपी क्राइम को लेटर लिखकर इंस्पेक्टर ने बयां किया दर्द

Kanpur News: कानपुर में अपने से कई साल जूनियर के अंडर में काम करने से आहत इंस्पेक्टर विनय शर्मा ने डीसीपी क्राइम को पत्र देकर दर्द बयां किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि बीते तीन वर्षों से उनकी अनदेखी की जा रही है। काफी परेशान होने के बाद मजबूरी में उन्हें पत्र देकर इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। इसमें उन्होंने कहा कि ‘जूनियर के अंडर में कैसे काम करूं, इस्तीफा दे दूं क्या’। उधर, अफसरों ने कहा है कि इंस्पेक्टर इस्तीफा देंगे तो मुख्यालय भिजवा दिया जाएगा।

इंस्पेक्टर विनय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में वह काकादेव थाने में तैनात थे। उस दौरान नवाबगंज में तैनात दो पुलिसकर्मी बुलेट से एक युवक को उठा ले गए थे। युवक के परिजनों ने पांडुनगर चौकी में तहरीर दी। इसमें एक यू-ट्यूबर का नाम दिया गया था। उन्होंने जांच पड़ताल की तो मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद उन्हें ललितपुर भेज दिया गया। चार माह बाद उन्हें वापस बुलाया गया लेकिन सप्ताह भर बाद फिर ललितपुर स्थायी तौर पर भेज दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली, जिसके बाद उन्हें बहाल करते हुए लाइन भेज दिया गया। अब साइबर सेल में सात साल जूनियर के अंडर में लगाया गया है।

Voice of UP

अपनी इसी व्यथा को उन्होंने पत्र में लिखकर डीसीपी क्राइम को दिया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि डीजी सर्कुलर की अनदेखी करके सीनियर को जूनियर के अंडर में लगाया गया है जो गलत है। उन्हें जूनियर का आदेश मानना पड़ता है। मान-सम्मान को दांव पर लगाकर कैसे कोई काम कर सकता है। अपनी समस्या बताते हुए इस्तीफे की अनुमति मांगी है।अपर पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया, इंस्पेक्टर का पत्र मिला है। यह अनुशासनहीनता है। पत्र की जांच कराने के बाद उसकी संस्तुति की जाएगी।

ये भी पढ़ें:आप मेरे भाई हो..अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा कराओ, व्हाट्सएप चैट वायरल
ये भी पढ़ें:लाखों के गबन से गुस्साए लोगों ने बैंक पर जड़ा ताला, कर्मियों को बनाया बंधक
ये भी पढ़ें:डीएम पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचीं तहसीलदार, जानें पूरा मामला

बड़े अफसर को एसी देना है, 55 हजार रुपये दो

वहीं दूसरी ओर सजेती थानाध्यक्ष पर बड़े अफसर को एसी देने के नाम पर 55 हजार रुपये मांगने के आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत हुई तो उन्होंने एसीपी घाटमपुर को जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित का दावा है कि वह अब तक थाना प्रभारी को ढाई लाख रुपये तक दे चुके हैं। प्रधानी चुनाव लड़ने के चलते पुलिस उन पर दबाव बनाकर रुपये ले रही है। घाटमपुर सजेती निवासी छोटे बाजपेयी अधिवक्ताओं के साथ गुरुवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह आगामी जिला पंचायत चुनाव में प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

सजेती थानाध्यक्ष अनुज कुमार भारती अपने हमराह गौरव भदौरिया को घर भेजकर रुपये मंगवाते हैं। वजह पूछने पर कहते हैं कि तुम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो। थाने के खर्च में हर उम्मीदवार मदद करता है। आरोप लगाया कि दो-तीन बार रुपये ले चुके हैं। मना करने पर जुआ खेलने के जुर्म में अंदर करने की धमकी देते हैं। इसके चलते उन्होंने 20 हजार रुपये भी दिए। आरोप लगाया कि अब तक दो से तीन लाख रुपये ले चुके हैं। इसके बाद फिर थाने बुलाया। न पहुंचने पर 10 जून की सुबह 11:30 बजे दरोगा संजीव कुमार तीन पुलिसकर्मियों के साथ घर पहुंच गए और बड़े भाई चंद्रप्रकाश से अभद्रता करते हुए कहा, छोटे बाजपेयी को थाने भेजो नहीं तो घसीटते हुए ले जाएंगे।

सूचना पर उसी दिन दोपहर 2 बजे वह थाने पहुंचे। जहां उनसे परिवार के सभी सदस्यों और बहनों के नाम पते नोट किए। इसके बाद थानाध्यक्ष अनुज कुमार भारती ने कहा कि 55 हजार रुपये में एसी मिल रहा है। एक बड़े अधिकारी को गिफ्ट देना है। मना करने पर वह साथ लेकर ट्यूबवेल पहुंचे और दोनों कमरों की तलाशी ली। इसके बाद जुआ खेलने की बात स्वीकार कराते हुए वीडियो बनाया और कहा कहीं शिकायत की तो एक टांग पर नचा देंगे। उधर, सजेती थानाध्यक्ष का कहना है कि छोटे बाजपेयी के दोस्त पप्पू समेत तीन लोगों को उनके ट्यूबवेल के पास जुआ खेलते पकड़ा था। 32 हजार रुपये की रिकवरी भी की थी। पुलिस के पास इसके साक्ष्य भी हैं। इसी खुन्नस में छोटे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल का कहना है कि शिकायतकर्ता आया था। इस मामले की जांच एसीपी घाटमपुर को दी गई है। जांच में भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर जांच की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Kanpur News Up Latest News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।