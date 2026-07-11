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मंदिरों पर कब्जा कराने वाले अयोध्या-काशी के बारे में कैसै सोच सकते हैं, CM योगी का सपा पर हमला

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मंदिरों पर कब्जा कराने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें धर्म और आस्था का आईना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें। 

मंदिरों पर कब्जा कराने वाले अयोध्या-काशी के बारे में कैसै सोच सकते हैं, CM योगी का सपा पर हमला

CM Yogi in Kushinagar : सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्र की हैं। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर कब्जा करने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। धर्म और आस्था पर हमें आईना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें।

सीएम योगी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जोरशोर से जांच चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मु्द्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर चढावा प्रकरण का उल्लेख किए बिना सीएम योगी ने विपक्ष की घेराबंदी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे। आज सभी को अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की आजादी है। यूपी में अब दंगे नहीं होते। उन्होंने कहा-‘नो कर्फ्यू , नो दंगा, यूपी में सब चंगा।’

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हर साल पूर्वांचल में सैकड़ों मौतों का कारण बनने वाली इंसेफेलाइटिस का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज इंसेफेलाइटिस का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस कुशीनगर में मासूमों का बचपन छीन लेती थी। पहले भूख और बीमारी से होने वाली मुसहरों की मौतों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने पहले की सरकारों को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब ना इंसेफेलाइटिस से बचपन छिनता है और ना कोई भूख से मरता है। उत्तर प्रदेश में अब आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, इलाज और रोजगार के विकास की बात होती है।

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कुशीनगर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया में जो उथल-पुथल मची उसके चलते नए नए एयरक्राफ्ट नहीं आ सके। इसी वजह से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुशीनगर से उड़ान शुरू हो जाएगी। कुशीनगर से गया और जेवर को जोड़ दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह संजीदा है।

दियारा को मिलेगा 800 करोड़ के पुल का ऐलान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की नारायणी नदी के उस पार दियारा के गांवों की दुर्दशा के लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुल डीपीआर बन रहा है। जल्द ही नारायणी नदी पर 800 करोड़ का पुल बनाया। दियारा के सभी गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही हमारी सरकार की सोच है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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