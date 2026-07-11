मंदिरों पर कब्जा कराने वाले अयोध्या-काशी के बारे में कैसै सोच सकते हैं, CM योगी का सपा पर हमला

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मंदिरों पर कब्जा कराने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें धर्म और आस्था का आईना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें।

CM Yogi in Kushinagar : सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्र की हैं। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर कब्जा करने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। धर्म और आस्था पर हमें आईना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें।

सीएम योगी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जोरशोर से जांच चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मु्द्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। राम मंदिर चढावा प्रकरण का उल्लेख किए बिना सीएम योगी ने विपक्ष की घेराबंदी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में त्योहारों पर दंगे होते थे। आज सभी को अपने त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की आजादी है। यूपी में अब दंगे नहीं होते। उन्होंने कहा-‘नो कर्फ्यू , नो दंगा, यूपी में सब चंगा।’

हर साल पूर्वांचल में सैकड़ों मौतों का कारण बनने वाली इंसेफेलाइटिस का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज इंसेफेलाइटिस का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस कुशीनगर में मासूमों का बचपन छीन लेती थी। पहले भूख और बीमारी से होने वाली मुसहरों की मौतों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने पहले की सरकारों को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब ना इंसेफेलाइटिस से बचपन छिनता है और ना कोई भूख से मरता है। उत्तर प्रदेश में अब आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, इलाज और रोजगार के विकास की बात होती है।

कुशीनगर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से दुनिया में जो उथल-पुथल मची उसके चलते नए नए एयरक्राफ्ट नहीं आ सके। इसी वजह से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुशीनगर से उड़ान शुरू हो जाएगी। कुशीनगर से गया और जेवर को जोड़ दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह संजीदा है।