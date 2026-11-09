कैसे रुकेगी चुनावों में धांधली? 2027 के इलेक्शन से पहले अखिलेश ने कर दी बड़ी मांग, सुझाव भी दिया
चुनाव में धांधली रोकने के लिए अखिलेश यादव ने सुझाव देते हुए एक्स पर लिखा, चुनाव को लेकर मेरी सीधी और स्पष्ट मांग है, वोटिंग को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। कागज़ या प्लास्टिक के कार्ड की जगह 'मेटल कार्ड' (धातु के कार्ड) बनाए जाएं, ताकि उनसे छेड़छाड़ या जालसाजी न की जा सके।
Akhilesh Yadav: विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, विपक्ष हार बार भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती है। चुनाव आयोग पर भी धांधली का आरोप लग चुके हैं। चूंकि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वोट चोरी को रोकने को लेकर सलाह दी है।
अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली रोकने के लिए आधार-लिंक्ड वोटिंग की मांग की है। उन्होंने PVC और कागज़ के कार्ड की जगह 'मेटल कार्ड' (धातु के कार्ड) इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को मांग की कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में चुनावी धांधली को रोकने के लिए, वोटिंग को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
…तो भाजपा नहीं कर पाएगी धांधली
एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, चुनाव को लेकर मेरी सीधी और स्पष्ट मांग है, वोटिंग को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। कागज़ या प्लास्टिक के कार्ड की जगह 'मेटल कार्ड' (धातु के कार्ड) बनाए जाएं, ताकि उनसे छेड़छाड़ या जालसाजी न की जा सके। फिंगरप्रिंट या आइरिस (आंख की पुतली) पर आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी दो लोगों के बायोमेट्रिक एक जैसे नहीं होते। इससे BJP चुनाव में धांधली नहीं कर पाएगी। यह मांग ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार और 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2017 और 2022 में लगातार दो हार के बाद, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में वापसी करने की कोशिश कर रही है।
अखिलेश ने भाजपा सरकार को बताया शिक्षा और शिक्षक विरोधी
अखिलेश यादव ने दूसरी पोस्ट में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे शिक्षा और शिक्षक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने वाली भाजपा सरकार के समय में अगर एक भी बच्चा पढ़ने से वंचित हो गया तो अर्थव्यवस्था एक हजार अरब डॉलर की हो या पांच हजार अरब डॉलर की हो, उसकी उपलब्धि तो शून्य ही मानी जाएगी। सपा प्रमुख ने 'एक्स' पर पोस्ट किया,'गांवों में सार्वजनिक परिवहन नहीं होने के अलावा असुरक्षा की वजह से 'विलय' के बाद बच्चियां दूर के स्कूलों में नहीं भेजी जाएंगी, इससे महिला शिक्षा में कमी आएगी। लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, लेकिन ये सब बातें परिवारवाले ही समझ सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'भाजपा रूढ़िवादी है और ये जानती है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति सवाल उठाता है, वो विभाजनकारी राजनीति का विरोध करता है। इसीलिए स्कूल जितने कम होंगे, उतना ही भाजपा का विरोध कम होगा। शिक्षित नौकरी मांगेगा।' उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आरक्षण विरोधी भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।