यूपी में सालों से एक ही हाउस टैक्स भर रहे मकानों की होगी जांच, क्या है सरकार की तैयारी?
यूपी में सरकार सालों से एक ही हाउस टैक्स भर रहे मकानों की जांच करने जा रही है। जाएगा कि कितना अतिरिक्त निर्माण हुआ और उसका हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है। जल्द ही आदेश जारी होगा।
यूपी में सरकार हाउस टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए सालों से एक ही टैक्स भरने वाले भवनों की जांच कराई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कितना अतिरिक्त निर्माण हुआ और उसका हाउस टैक्स नहीं दिया जा रहा है। मौके पर जितना भी अतिरिक्त निर्माण मिलेगा ऐसे भवनों का हाउस टैक्स संशोधित करते हुए वसूली की जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा।
नगर निकाय शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देते हैं और इसके एवज में उनसे हाउस टैक्स लिया जाता है। हाउस टैक्स वसूली के लिए स्वकर प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें भवन स्वामी स्वयं भरकर बता सकता है कि कितना क्षेत्र निर्मित है। इसके आधार पर हाउस टैक्स तय कर दिया जाता है। नियमत: नया निर्माण होने पर भवन स्वामी को हाउस टैक्स को संशोधित कराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते निकायों की आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है।
केंद्र सरकार राज्यों से लगातार यह कहा जा रहा है कि निकायों को आत्म निर्भर बनाया जाए, जिससे वे स्वयं अपने खर्च से शहरी सुविधाएं विकसित कर सकें। उच्च स्तर पर हुई बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह सहमति बनी है कि शहरों में बने भवनों की नए सिरे से जांच करा ली जाए। इसमें देखा जाए सालों पहले जिस भवन का हाउस टैक्स निर्धारित किया गया था, उसका निर्मित क्षेत्र उतना ही है या उससे अधिक हो गया है।
बकाया हाउस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस दिया जाएगा
मौके पर निर्मित क्षेत्र अधिक मिलने पर नए सिरे से हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाएगा और भवन स्वामी से यह प्रमाण मांगा जाएगा कि उसके द्वारा अतिरिक्त निर्माण कब किया गया। स्थिति स्पष्ट होने पर उससे बकाया हाउस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस दिया जाएगा।
जहां सुविधाएं वहां से हाउस टैक्स
नगर विकास विभाग ने शहरी सीमा का विस्तार किया था। विस्तारित क्षेत्रों में विकास कार्य होने तक हाउस टैक्स की वसूली पर रोक लगा दी गई थी। निकायों से जल्द ही यह भी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि उनके यहां विस्तारित क्षेत्रों में कितना काम हो चुका है। जरूरत के मुताबिक विकास कार्य होने के बाद ऐसे क्षेत्रों में बने भवनों का हाउस टैक्स निर्धारण का काम शुरू किया जाएगा। उच्चाधिकारियों का मानना है कि सर्वे से यह स्थिति भी साफ हो जाएगी कि किस क्षेत्र में कितना काम हुआ है और आगे चलकर इससे हाउस टैक्स वसूली का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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