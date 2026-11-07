फर्जी पत्नी बनकर बेच डाला करोड़ों का मकान; अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ
लखनऊ में पति की मौत के बाद एक महिला ने फर्जी पत्नी बनकर करोड़ों का मकान 55 लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद फर्जी बैनामा कराया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज हुई है।
लखनऊ, संवाददाता: पति की मौत के बाद महिला ने फर्जी पत्नी बनकर करोड़ों का मकान 55 लाख में बेच दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता जब मकान पर पहुंची तो दूसरे का कब्जा देख दंग रह गई। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट से स्टे आदेश के बावजूद मकान का फर्जी बैनामा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है। चिनहट कमता चर्च रोड अजय नगर में रहने वाली सीमा बाजपेई का कृष्णा नगर के विजय नगर इलाके में मकान है। उनके पति देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ आजाद की 26 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी।
भूमाफिया समेत 4 पर केस
इससे पहले दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था और फैमिली कोर्ट ने पति से चल रहे भरण पोषण के लिए वाद 26 जुलाई 2022 को आदेश कर दिया। आरोप है कि इसके बाद जब प्रार्थिनी अपने पति के इन्द्रलोक कॉलोनी कृष्णा नगर स्थित मकान पर गई। तो पता चला कि सुलतानपुर की रेखा देवी जो किसी और की पत्नी है। उनकी अनुपस्थिति में पति के घर में ही रहने लगी थी। रेखा देवी ने भूमाफिया स्वप्निल शुक्ला, सुनील कुमार शुक्ला व सतीश कुमार के साथ मिलीभगत करके पति की मृत्यु का नाजायज फायदा उठाया।
फर्जी पत्नी ने कोर्ट से स्टे भी लिया
आरोप है कि रेखा देवी ने खुद को पीड़िता के पति की फर्जी और झूठी पत्नी बनकर स्वप्निल शुक्ला की मदद से कोर्ट से स्टे ले लिया। 18 जनवरी 2023 के बावजूद पीड़िता की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कम दाम 55 लाख रुपए में बैनामा कर दिया। पीड़िता ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी शिकायत अधिकारियों से की। हर बार जांच का आश्वासन मिला, पर कार्रवाईनहीं हुई। परेशान होकर पीड़िता ने 18 अक्तूबर 2025 को थानाध्यक्ष वजीरगंज व 17 नवंबर 2025 को पुलिस आयुक्त को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज पुलिस ने आरोपी रेखा देवी, स्वप्निल शुक्ला, सुनील कुमार शुक्ला व सतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।