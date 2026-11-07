फर्जी पत्नी बनकर बेच डाला करोड़ों का मकान; अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ

लखनऊ में पति की मौत के बाद एक महिला ने फर्जी पत्नी बनकर करोड़ों का मकान 55 लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद फर्जी बैनामा कराया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज हुई है।

लखनऊ, संवाददाता: पति की मौत के बाद महिला ने फर्जी पत्नी बनकर करोड़ों का मकान 55 लाख में बेच दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता जब मकान पर पहुंची तो दूसरे का कब्जा देख दंग रह गई। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट से स्टे आदेश के बावजूद मकान का फर्जी बैनामा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है। चिनहट कमता चर्च रोड अजय नगर में रहने वाली सीमा बाजपेई का कृष्णा नगर के विजय नगर इलाके में मकान है। उनके पति देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ आजाद की 26 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी।

भूमाफिया समेत 4 पर केस इससे पहले दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था और फैमिली कोर्ट ने पति से चल रहे भरण पोषण के लिए वाद 26 जुलाई 2022 को आदेश कर दिया। आरोप है कि इसके बाद जब प्रार्थिनी अपने पति के इन्द्रलोक कॉलोनी कृष्णा नगर स्थित मकान पर गई। तो पता चला कि सुलतानपुर की रेखा देवी जो किसी और की पत्नी है। उनकी अनुपस्थिति में पति के घर में ही रहने लगी थी। रेखा देवी ने भूमाफिया स्वप्निल शुक्ला, सुनील कुमार शुक्ला व सतीश कुमार के साथ मिलीभगत करके पति की मृत्यु का नाजायज फायदा उठाया।