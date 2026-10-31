मुस्कान-साहिल ने जिस मकान में सौरभ का किया था कत्ल, उसका होगा शुद्धिकरण

नीला ड्रम कांड में मुस्कान और साहिल ने जिस मकान में सौरभ की हत्या की, उसका अब शुद्धिकरण कराया जाएगा। मकान खुलने के बाद मकान मालिक ने सफाई कराई है और अब पुताई कराने की तैयारी है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। नीला ड्रम कांड में मुस्कान और साहिल ने जिस मकान में सौरभ की हत्या की, उसका अब दिवाली बाद शुद्धिकरण कराया जाएगा। मकान खुलने के बाद मकान मालिक ने सफाई कराई है और अब पुताई कराने की तैयारी है। मकान मालिक का कहना है कि जब से हत्या हुई, तब से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था और करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो गया है।

ओमपाल सिंह ने बताया कि वह मूल रूप से पलवल स्थित हथीन गांव के रहने वाले हैं। उनका खंदक बाजार में कपड़े का कारोबार था। बेटे विकास की बीमारी से मौत होने के बाद काम बंद कर दिया था। सौरभ की हत्या के बाद से 19 महीने से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था। बताया कि अब दीपावली के बाद इस मकान का शुद्धिकरण और हवन कराएंगे।

19 महीने बाद खुला मकान इससे पहले बीते बुधवार को करीब 19 महीने बाद बुधवार को उस मकान को खोला गया, जिसमें सौरभ और मुस्कान रहते थे। शाम करीब पांच बजे ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में मुख्य गेट और घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे दोनों ताले ईंटों से तोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने सौरभ की मां रेणू देवी, बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू और मकान मालिक ओमपाल सिंह की मौजूदगी में घर की तलाशी लेते हुए सामान निकलवाया। पुलिस ने सामान की सूची तैयार कर सौरभ का सामान उसके भाई राहुल को सुपुर्द कर दिया। मकान के दरवाजे खुलते ही सौरभ के स्वजन अंदर पहुंचे। जिस कमरे में सौरभ की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते ही मां रेणू देवी और भाई राहुल भावुक हो गए और दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मकान में रखे सामान का विवरण दर्ज किया और सौरभ के परिवार को उनका सामान सौंप दिया।

पलंग के बॉक्स से उठी दुर्गंध 18 मार्च 2025 से बंद पड़े मकान में प्रवेश करते ही तेज दुर्गंध महसूस हुई। पलंग के बॉक्स से भी बदबू आ रही थी। लंबे समय तक बंद रहने के कारण कमरों में कपड़े, जूते, बर्तन और अन्य घरेलू सामान बिखरा हुआ था।

मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर की थी सौरभ की हत्या ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर में ओमपाल सिंह के मकान के एक हिस्से में मुस्कान और सौरभ किराये पर रहते थे। सौरभ कुछ साल पहले नौकरी के लिए लंदन गया था, जबकि मुस्कान इसी मकान में बेटी पीहू के साथ रह रही थी। इस बीच मुस्कान का प्रेम प्रसंग अपने बचपन के दोस्त साहिल से हो गया। फरवरी 2025 में लंदन से सौरभ अपनी बेटी और पत्नी के जन्मदिन के लिए मेरठ वापस आया था। तीन मार्च की रात को मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा देकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकू से सौरभ की हत्या कर दी।