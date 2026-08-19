चमत्कार या कुछ और...देवी मां के कहने पर खाली कर दिया मकान, 2 घंटे बाद ही ढहा
कानपुर में चार मंजिला जर्जर मकान का अगला हिस्सा बारिश के बाद भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के कुछ घंटे पहले ही परिवार ने मकान खाली किया था। परिवार की एक वृद्धा का कहना है कि घर के नीचे बने मंदिर में पूजा के दौरान देवी मां उनसे मकान खाली करने को कहा था।
UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बंगाली मोहाल स्थित चार मंजिला जर्जर मकान का अगला हिस्सा सोमवार देर रात बारिश के बाद भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के कुछ घंटे पहले ही परिवार ने मकान खाली किया था, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। परिवार की एक वृद्धा का कहना है कि घर के नीचे बने मंदिर में पूजा के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि देवी मां उनसे मकान खाली करने को कह रहीं हैं। इसके दो घंटे बाद ही बंदर की उछलकूद की वजह से छज्जा गिर गया। इसके चलते उन लोगों ने घर खाली कर दिया और देर रात मकान का बड़ा हिस्सा गिर गया।
बंगाली मोहाल के रहने वाले वेद प्रकाश मिश्रा पानी सप्लाई का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका चार मंजिला मकान करीब 90 साल पुराना है। मकान के नीचे के हिस्से में देवी दुर्गा का मंदिर है। बाकी हिस्से में उनके साथ भाई अमर और ताऊ के बेटे नीरज और पंकज का परिवार रहता था। सोमवार रात को करीब 9 बजे मकान के छज्जा बंदरों के कूदने से गिर गया। उन्होंने जानकारी परिजनों को दी।
इस पर मां मीरा ने बताया कि शाम करीब सात बजे देवी मां को भोग लगाने के दौरान एहसास हुआ कि देवी मां मकान खाली करने को कह रही हैं। ऐसा नहीं करने पर अनहोनी की आशंका है। इसके बाद पूरा परिवार जरूरी सामान लेकर रिश्तेदारों के घर चला गया। देर रात पता चला कि मकान का अगला हिस्सा गिर पड़ा। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने बैरियर लगाकर लोगों को वहां जाने से रोका। मंगलवार को परिवार ने मकान गिरवाने का काम शुरू किया।
देवी की मूर्ति को नहीं पहुंचा कोई नुकसान
वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जब मकान बना था, उस वक्त दुर्गा देवी की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई थी। तब से लगातार उनके परिवार के सदस्य देवी की पूजा करते आ रहे हैं। वर्तमान में मां मीरा देवी पूजा करतीं थीं। देवी की कृपा से ही उनका परिवार अभी सुरक्षित है। इतना ही नहीं मकान गिरने के बाद भी देवी की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
बारिश में कच्ची दीवार भरभरा कर गिरी, मलबे में दबे वृद्ध
उधर, उन्नाव के सफीपुर के बरभौला गांव में बारिश के चलते कमजोर हुई कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से 80 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने मलबा हटाकर वृद्ध को बाहर निकाला और सफीपुर सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वृद्ध के नाती आनंद ने बताया कि मकान को लेकर उनके नाना सेवकी के भतीजे तेजपाल और महेश के बीच दीवानी मुकदमा चल रहा है। इसी विवाद के कारण कच्ची दीवार का निर्माण नहीं कराया जा सका था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें