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मकानों का नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव, अब यह प्रमाणपत्र भी देना होगा

By Yogesh Yadav
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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नक्शा पास कराने के लिए पहले से दी गई छूट को लेकर नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है। ऐसा आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किया गया है।

house plans rules Change
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई तरह की इमारतों के नक्शा पास कराने के नियम बदल दिए हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आग की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए छोटी इमारतों का नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब 15 मीटर ऊंचाई वाली इमारतों को भी अग्नि सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया गया है। अब इनका नक्शा पास कराने वालों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनकी बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे। इसके बाद ही नक्शा पास होगा। तीन महीने में उन्हें अग्नि सुरक्षा का प्रमाण भी देना होगा। अग्निसुरक्षा आडिट भी कराना होगा।

वहीं, बड़ी बिल्डिंग के नक्शे अब अग्निशमन विभाग की वैध फायर एनओसी मिलने के बाद ही जारी किए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 28 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नई व्यवस्था से भविष्य में आग की घटनाओं के दौरान नुकसान को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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छोटी इमारतों में आग की घटनाएं बढ़ने पर सख्ती

अब तक राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के प्रावधानों के अनुसार 15 मीटर से कम ऊंचाई अथवा 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले कई भवनों, विशेषकर होटलों को फायर एनओसी की अनिवार्यता से छूट थी। इसी कारण इन भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक अपेक्षाकृत शिथिल थे और शपथ पत्र भी नहीं देना पड़ता था लेकिन इन्हें शपथ पत्र देना होगा।

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि हाल के दिनों में आग की कई गंभीर घटनाएं ऐसी ही कम ऊंचाई वाली इमारतों में हुई हैं। अब ऐसी कम ऊंचाई वाली इमारतों को जांचा जाएगा। जनहित और सुरक्षा को देखते हुए अब इन भवनों के लिए भी अग्नि सुरक्षा के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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नई व्यवस्था के तहत इन पर लागू होंगे नए नियम

नई व्यवस्था के तहत असेंबली भवन, व्यावसायिक भवन, संस्थागत, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, होटल एवं गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, पुस्तकालय, बैंक, सिनेमा, थियेटर, जिमनेजियम तथा विशेष उपयोग श्रेणी के भवनों को भवन मानचित्र स्वीकृति से पहले अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा शपथ पत्र देना होगा।

भवन मानचित्र स्वीकृति के पहले होगी कड़ी जांच

उपाध्यक्ष ने सभी सहायक अभियंताओं, अवर अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भवन मानचित्र के प्रत्येक प्रकरण में उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा एवं आपात सेवा अधिनियम-2022, नियमावली-2024 तथा शासन और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। वीसी ने लिखा है कि इसका उद्देश्य शहर मेंबढ़ती अग्निकांड की घटनाओं पर रोक लगाना है।

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तीन माह में एनओसी या फायर ऑडिट कराना होगा

एलडीए वीसी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन भवनों को नियमों के तहत फायर एनओसी की अनिवार्यता नहीं है, उनके स्वीकृति पत्र में यह शर्त दर्ज की जाएगी कि भवन स्वामी स्वीकृति के तीन माह के भीतर या तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा अथवा खुद अपने भवन का फायर ऑडिट अग्निशमन संबंधित विभाग से कराएगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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