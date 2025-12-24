Hindustan Hindi News
लखनऊ में नई मेट्रो लाइन वाले इलाकों में मकानों के नक्शे पास करने पर रोक, क्यों सख्त फैसला?

मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण से पहले चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित मेट्रो लाइन के दोनों ओर 50-50 मीटर की दूरी में भवन निर्माण के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी गई है। नक्शे पास कराने से पहले मेट्रो रेल कारपोरेशन की एनओसी जरूरी कर दी गई है।

Dec 24, 2025 07:22 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ की रफ्तार को नई उड़ान देने वाले मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (East-West Corridor) के निर्माण की दिशा में शासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित इस नई मेट्रो लाइन के दोनों ओर 50-50 मीटर के दायरे में अब किसी भी भवन निर्माण के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) की अनापत्ति (NOC) लेना अनिवार्य होगा।

दरअसल, मेट्रो प्रशासन ने पाया कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की घोषणा और निर्माण की तैयारियां तेज होते ही, प्रस्तावित रूट के आसपास जमीन की कीमतें बढ़ने लगी थीं। कई भवन स्वामियों ने कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक स्थित पुरानी इमारतों को तोड़कर नए और बहुमंजिला भवनों के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। यदि इन स्थानों पर पक्का निर्माण हो जाता, तो भविष्य में मेट्रो स्टेशन, वायाडक्ट (पुल) और भूमिगत सुरंग निर्माण के लिए आवश्यक जमीन मिलने में भारी तकनीकी और कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती थीं। परियोजना में देरी और मुआवजे के पेचीदा मामलों से बचने के लिए यह अग्रिम फैसला लिया गया है।

मेट्रो की NOC के बिना नहीं हिलेगी एक भी ईंट

मुख्य परियोजना प्रबंधक-1 (सिविल), ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर, संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मेट्रो प्रशासन का अनुरोध है कि चारबाग से ठाकुरगंज तक मेट्रो एलाइनमेंट के मध्य से दोनों तरफ 50 मीटर की दूरी में आने वाले सभी निर्माण प्रस्तावों को मेट्रो की हरी झंडी मिलना जरूरी है।

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित भवन से मेट्रो की संरचना को कोई नुकसान तो नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में, जहां मेट्रो को जमीन की आवश्यकता नहीं होगी, वहां गहन तकनीकी जांच के बाद ही एनओसी दी जाएगी। इसके बिना एलडीए किसी भी प्रकार का नया नक्शा स्वीकृत नहीं करेगा।

क्या है ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का महत्व?

चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित यह कॉरिडोर लखनऊ के पुराने शहर (Old City) को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। इसके निर्माण से ठाकुरगंज, चौक, और बसंतकुंज जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निवासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। पत्र के साथ मेट्रो एलाइनमेंट मैप और आवास एवं शहरी नियोजन सचिव का आधिकारिक आदेश भी संलग्न किया गया है, ताकि एलडीए की टीम मौके पर कड़ाई से नियमों का पालन करा सके। भविष्य की इस बड़ी योजना के लिए प्रशासन अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है, ताकि निर्माण शुरू होने पर जमीन अधिग्रहण या अवैध निर्माण जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।