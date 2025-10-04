House intruder in Lucknow, woman killed by beheading with cylinder, bad guys running after bad guys लखनऊ में घर में घुसे लुटेरे, महिला की सिलेंडर से सिर कूंचकर हत्या, बदमाशों के पीछे भागा बेटा लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में घर में घुसे लुटेरे, महिला की सिलेंडर से सिर कूंचकर हत्या, बदमाशों के पीछे भागा बेटा लापता

राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया गया है। डेयरी व्यवसायी के घर में घुसकर लूटपाट की गई और कारोबारी की पत्नी की सिलेंडर से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद बदमाशों के पीछे बाइक लेकर भागा बेटा लापता है। देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका था।

Yogesh Yadav लखनऊ, संवाददाता।Sat, 4 Oct 2025 12:14 AM
राजधानी लखनऊ में एक बार फिर दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। रायबरेली रोड कल्ली पश्चिम बाबू खेड़ा यादव गांव में शुक्रवार शाम डेयरी व्यवसायी के घर लूटपाट के बाद 48 वर्षीय कारोबारी की पत्नी रेनू यादव की सिलेंडर से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से व्यवसायी का बेटा गायब है। गायब होने से पूर्व उसने अपने मामा को फोन कर मां की हत्या की सूचना दी और बोला था कि बदमाशों को उसने देखा है। वह बाइक से उनका पीछा कर रहा है। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राथमिक जांच में एक करीबी की भूमिका संदिग्ध है। घर के अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान अस्त व्यस्त था। व्यवसायी ने नकदी और जेवर समेत आठ लाख की लूट की बात कही है।

कल्ली पश्चिम बाबू खेड़ा निवासी रमेश यादव डेयरी संचालक हैं। परिवार में तीन बेटे प्रीत यादव, निखिल और नितिन यादव के अलावा पत्नी रेनू थीं। रमेश यादव ने पुलिस को बताया कि शाम करीब पांच बजे बेटा नितिन घर पहुंचा। वहां पर सारा सामान अस्त व्यवस्त पड़ा था। पत्नी खून से लथपथ हालत में पड़ी तड़प रही थी। पास में गैस सिलेंडर भी खून से लथपथ रखा था। बेटे ने घटना की जानकारी दी। आनन फानन घर पहुंचे। पत्नी को वृंदावन कालोनी स्थित ट्रामा टू लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

इसी बीच साले राजू का फोन आया। उसने बताया कि बदमाशों ने चाकू और भारी वस्तु से प्रहार कर रेनू को मारा है। बेटे निखिल ने बदमाशों को हमला करते हुए देखा है। वह उनके पीछे भागा है। इसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया है। निखिल बदमाशों के कब्जे में है। इसके बाद रमेश ने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर पीजीआई, पुलिस आयुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार मौके पर पहुंचे।

फोरेंसिक टीम और अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य संकलन किए। डीसीपी ने बताया कि घटना से जुड़े हर पहलू की तफ्तीश की जा रही है। वारदात में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका है। राजू की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

घंटे भर पहले मायके से आयी थी मां :

नितिन ने बताया कि मां काकोरी में निनिहाल गई थी। तीन बजे करीब वह भाई निखिल के साथ लौटी थी। इसके बाद भाई मां को छोड़कर कहीं चला गया था। लौटने पर पता चला कि मां की हत्या हो गई। पास में सिलेंडर रखा था। सिलेंडर पर खून लगा था। उसी से प्रहार कर मां को मारा गया है।

फोन कर बोला बदमाशों के पीछे भाग रहा है, फुटेज में बाइक से जाता दिखा :

नितिन ने बताया कि मामा ने उसे फोन कर सूचना दी थी कि निखिल बदमाशों के पीछे भागा है। निखिल ने अपने मामा को बताया कि वह घर पहुंचा तो वहां पर तीन से चार बदमाश चाकू और असलहों से लैस दिखे। वह मां पर हमला कर रहे थे। मां चीख रही थी। उसने बदमाशों को ललकारा तो वह भागे। वह बाइक से बदमाशों को पकड़ने के लिए पीछे भागा। इसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया। निखिल सीसी फुटेज में बाइक से आराम से जाता दिख रहा है। वह एक पिट्ठू बैग भी लिए है। आगे की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे निखिल के भागने की दिशा पता चल सके। निखिल पर पुलिस को संदेह है।

निखिल पर लोन था, सुबह धमकी भरा फोन आया था :

रमेश ने पुलिस को बताया कि निखिल ने लोन रखा था। वह रुपये अदा नहीं कर पा रहा था। सुबह बेटे ने बताया था कि सुबह उसके पास फोन आया था कि अगर लोन अदा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रमेश ने बताया कि घर से नकदी और जेवर समेत करीब आठ लाख का माल गायब है।

