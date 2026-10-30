18 महीने से बंद था वो सनसनीखेज मकान, ताला टूटते ही आने लगी दुर्गंध, नजारा देखकर मां फूट-फूट कर रोई

मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड के बाद से बंद मकान 18 महीने बाद खोला गया। इसी मकान में सौरभ और मुस्कान किराए पर रहते थे। घटना के बाद पुलिस ने इस मकान को बंद करा दिया था। मकान मालिक की गुहार पर पुलिस ने इसे खुलवा दिया।

Meerut News: देशभर में चर्चित मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। जिस घर में सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया था, वह घटना के बाद से बंद था। 18 महीने बाद ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में मुख्य गेट और घर के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे दोनों ताले ईंटों से तोड़े गए। यहीं पर मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या करके शव को ड्रम में भर दिया था। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर से तेज दुर्गंध आने लगी। मकान के अंदर का नजारा देखकर सौरभ की मां और उसका भाई भावुक हो गया और फूट-फूटकर रोने लगी। पुलिस ने सौरभ की मां रेणू देवी, बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू और मकान मालिक ओमपाल सिंह की मौजूदगी में घर की तलाशी लेते हुए सामान निकलवाया। पुलिस ने सामान की सूची तैयार कर सौरभ का सामान उसके भाई राहुल को सुपुर्द कर दिया।

मकान के दरवाजे खुलते ही सौरभ के स्वजन अंदर पहुंचे। जिस कमरे में सौरभ की हत्या की गई थी, वहां पहुंचते ही मां रेणू देवी और भाई राहुल भावुक हो गए और दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। मार्च 2025 से बंद पड़े मकान में प्रवेश करते ही तेज दुर्गंध महसूस हुई। पलंग के बॉक्स से भी बदबू आ रही थी। लंबे समय तक बंद रहने के कारण कमरों में कपड़े, जूते, बर्तन और अन्य घरेलू सामान बिखरा हुआ था।

सौरभ का सामान ही ले गया परिवार मकान की बिजली भी कटी थी। घर खोलने के बाद बिजली का कनेक्शन जोड़ सामान निकलवाया गया। सौरभ के परिवार ने कपड़े, लकड़ी का सामान, फर्नीचर, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने कब्जे में लिया। पीहू और मुस्कान के कपड़े व खिलौने मकान में ही छोड़ दिए गए। कार्रवाई पूरी होने के बाद मकान मालिक ओमपाल सिंह पत्नी के साथ देर रात अपने गांव चले गए। उन्होंने मकान पर अपना ताला लगा दिया।

18 मार्च 2025 से बंद था सौरभ का मकान सौरभ-मुस्कान जिस मकान में किराए पर रह रहे थे वह 18 महीने से बंद पड़ा था। ड्रम के अंदर सौरभ का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने मकान को बंद करवा दिया था। लंबे समय तक मकान बंद रहने के कारण मकान मालिक ओमपाल सिंह को उसका किराया नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था। ओमपाल सिंह ने पुलिस से मकान को खुलवाने के लिए गुहार लगाई थी। ओमपाल ने बताया कि मकान बंद होने के कारण बिजली बिल भी नहीं भरा गया था, जिसके चलते मकान की बिजली भी काट दी गई थी। मकान खुलने के बाद सामान सौरभ के परिजनों को दे दिया गया, इसके बाद अपना मकान मालिक ने अपना ताला लगाकर वह गांव निकल गए।