Hindi NewsUP Newshouse had been locked for six months foul odor emanated from inside when door was opened and boy body was found
छह महीने से बंद था मकान, दरवाजा खुलते ही बंद करनी पड़ गई नाक और मुंह, बुलाई गई पुलिस

संक्षेप:

मेरठ जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब छह माह से बंद मकान में तेज दुर्गंध आने पर अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक युवक का शव दरवाजे से लटका मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना संभव नहीं हो सका।

Dec 11, 2025 09:38 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
share

यूपी के मेरठ जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब छह माह से बंद मकान में तेज दुर्गंध आने पर अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक युवक का शव दरवाजे से लटका मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना संभव नहीं हो सका। यह मकान तीन बिल्डर संदीप गुप्ता, अम्बुंज कंसल और सचिव अग्रवाल ने पार्टनरशिप में तैयार कराया था। मकान बनकर लगभग छह माह पहले तैयार हो गया था, लेकिन खरीदार नहीं मिलने से यह खाली पड़ा था। मुख्य द्वार पर बिल्डरों का ही ताला लगा था।

गुरुवार सुबह संदीप गुप्ता किसी काम से मकान खोलने पहुंचे तो जैसे ही ताला खोला, तेज दुर्गंध फैलने लगी। पहली मंजिल पर दुर्गंध अधिक तीव्र थी और ऊपर के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। स्थिति संदिग्ध लगने पर बिल्डरों ने पुलिस को सूचना दी। मेडिकल पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

कमरे के बाथरूम के दरवाजे पर युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर एसपी सिटी और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने कमरे से सैंपल जुटाए और प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया शव एक सप्ताह से अधिक पुराना हो सकता है। शव की गंभीर गलन और आसपास खून जैसी सामग्री मिलने पर पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मुख्य गेट बंद, पहली मंजिल की छत के दरवाजे खुले

पुलिस ने बिल्डर, ब्रोकर और आसपास के लोगों से पूछताछ की। जांच में सामने आया मुख्य गेट बंद था, वहीं पहली मंजिल की छत का दरवाजा खुला मिला। कमरे में मौजूद खून और दुर्गंध के स्तर को देखते हुए पुलिस किसी भी संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं कर रही है।

लोग बोले, पांच दिनों से आ रही दुर्गंध

प्रवेश विहार के लोगों ने बताया पिछले पांच दिनों से क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही थी, लोगों को लगा कि कोई जानवर मर गया होगा। दुर्गंध दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। पड़ोसियों ने बताया करीब दस दिन पहले कुछ लोग मकान देखने आए थे, जिसके बाद मकान में कोई गतिविधि नहीं दिखी।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया। जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आसपास सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
