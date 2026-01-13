वाट्सएप पर लड़की बुक कराते थे ये होटल, शर्मनाक हाल में मिले जोड़े और आपत्तिजनक सामान

संक्षेप: एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सारसौल स्थित दो होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस आधार पर रात को सीओ कमलेश कुमार और एसडीएम कोल महिमा राजपूत के साथ दोनों होटलों में छापेमारी की गई। मौके से सात महिलाएं और आठ पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

यूपी के अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सारसौल स्थित दो होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सात महिलाओं समेत आठ पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जिनमें तीन होटल मालिक भी शामिल हैं। पकड़ी गई महिलाएं यूपी, दिल्ली और झारखंड की हैं। मौके से लैपटॉप, सीडी सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार सेक्स रैकेट चलाने वालों के द्वारा एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप के जरिए ही लड़कियों के फोटो भेजे जाते थे। ग्राहक अपनी पसंद की लड़की बुक करके होटल पहुंचते थे। पकड़े गए लोगों में तीन कथित पत्रकार भी हैं जिनके पास से प्रेस आईडी कार्ड मिले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अलीगढ़ के पुलिस लाइन स्थित सभागार में मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सारसौल स्थित दो होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर रात को सीओ कमलेश कुमार और एसडीएम कोल महिमा राजपूत के साथ दोनों होटलों में छापेमारी की गई। मौके से सात महिलाएं और आठ पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

लैपटॉप,17 मोबाइल,पांच एटीएम कार्ड,35 वीजिटिंग कार्ड, तीन प्रेस आईकार्ड, एक कार, 58070 रुपए की नगदी और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पकड़ी गई महिलाओं में चार दिल्ली, दो अलीगढ़ और एक झारखंड की रहने वाली है। पूछताछ में पता चला कि पिछले कई महीने से होटलों में देह व्यापार चल रहा था। ठेकेदारों के जरिए होटलों में महिलाओं को भेजा जाता है। अब पुलिस ठेकेदारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

पांच हजार रूपए तक में होती थी बुकिंग सेक्स रैकेट चलाने वाले पांच हजार रुपए तक में लड़कियों की बुकिंग करते थे। जिसमें होटल में रूम उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा प्रिंट से अधिक कीमत पर शराब भी मुहैया करा दी जाती थी।