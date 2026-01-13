Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshotels sending girls photos on whatsapp to customer choose book sex racket couples embarrassing condition objectionable
वाट्सएप पर लड़की बुक कराते थे ये होटल, शर्मनाक हाल में मिले जोड़े और आपत्तिजनक सामान

वाट्सएप पर लड़की बुक कराते थे ये होटल, शर्मनाक हाल में मिले जोड़े और आपत्तिजनक सामान

संक्षेप:

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सारसौल स्थित दो होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस आधार पर रात को सीओ कमलेश कुमार और एसडीएम कोल महिमा राजपूत के साथ दोनों होटलों में छापेमारी की गई। मौके से सात महिलाएं और आठ पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

Jan 13, 2026 08:54 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सारसौल स्थित दो होटलों में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सात महिलाओं समेत आठ पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जिनमें तीन होटल मालिक भी शामिल हैं। पकड़ी गई महिलाएं यूपी, दिल्ली और झारखंड की हैं। मौके से लैपटॉप, सीडी सहित कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार सेक्स रैकेट चलाने वालों के द्वारा एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था। इस ग्रुप के जरिए ही लड़कियों के फोटो भेजे जाते थे। ग्राहक अपनी पसंद की लड़की बुक करके होटल पहुंचते थे। पकड़े गए लोगों में तीन कथित पत्रकार भी हैं जिनके पास से प्रेस आईडी कार्ड मिले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अलीगढ़ के पुलिस लाइन स्थित सभागार में मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि सारसौल स्थित दो होटलों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर रात को सीओ कमलेश कुमार और एसडीएम कोल महिमा राजपूत के साथ दोनों होटलों में छापेमारी की गई। मौके से सात महिलाएं और आठ पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव से पहले 26 को कर्तव्य पथ पर गांव सरकार, अतिथि बने प्रधान

लैपटॉप,17 मोबाइल,पांच एटीएम कार्ड,35 वीजिटिंग कार्ड, तीन प्रेस आईकार्ड, एक कार, 58070 रुपए की नगदी और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पकड़ी गई महिलाओं में चार दिल्ली, दो अलीगढ़ और एक झारखंड की रहने वाली है। पूछताछ में पता चला कि पिछले कई महीने से होटलों में देह व्यापार चल रहा था। ठेकेदारों के जरिए होटलों में महिलाओं को भेजा जाता है। अब पुलिस ठेकेदारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

ये भी पढ़ें:ये फिल्म यूपी में नहीं करना, सीएम योगी ने फिर ली रविकिशन की चुटकी; गूंजे ठहाके

पांच हजार रूपए तक में होती थी बुकिंग

सेक्स रैकेट चलाने वाले पांच हजार रुपए तक में लड़कियों की बुकिंग करते थे। जिसमें होटल में रूम उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा प्रिंट से अधिक कीमत पर शराब भी मुहैया करा दी जाती थी।

शहर के कई होटल पुलिस के रडार पर

पुलिस सूत्रों का कहना है कि शहर से लेकर देहात तक कई होटलों में बड़े स्तर पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। ऐसे होटलों के खिलाफ जल्द अभियान चलेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Sex Racket girl sex racket UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |