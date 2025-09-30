Hotels and hospitals will open in major cities including Lucknow and Ghaziabad 200 plots will be reserved लखनऊ-गाजियाबाद समेत बड़े शहरों में खुलेंगे होटल और अस्पताल, 200 भूखंड होंगे रिज़र्व, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHotels and hospitals will open in major cities including Lucknow and Ghaziabad 200 plots will be reserved

लखनऊ-गाजियाबाद समेत बड़े शहरों में खुलेंगे होटल और अस्पताल, 200 भूखंड होंगे रिज़र्व

यूपी सरकार लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, आयोध्या, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में अस्पताल व होटल के लिए 200 बड़े भूखंड तैयार कर आवंटित करेगा। इनमें से 100 होटल और 100 अस्पताल के लिए होंगे। 

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 30 Sep 2025 08:25 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ-गाजियाबाद समेत बड़े शहरों में खुलेंगे होटल और अस्पताल, 200 भूखंड होंगे रिज़र्व

यूपी सरकार प्रदेश के बड़े शहरों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, आयोध्या, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में अस्पताल व होटल के लिए 200 बड़े भूखंड तैयार कर आवंटित करेगा। इनमें से 100 होटल और 100 अस्पताल के लिए होंगे। उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और विकास प्राधिकरणों के साथ आवास विकास परिषद को ऐसे भूखंडों को आरक्षित करते हुए विकसित करने का निर्देश दे दिया गया है।

राज्य सरकार प्रदेश के शहरों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही यहां आने वालों को होटल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। प्रदेश में होटल और अस्पताल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भवन विकास उपविधि में भी मानक को सरल किया गया है। इसमें कम और कम चौड़ी सड़क पर इसे खोलने की सुविधा देने के साथ ही अधिक निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद देश-दुनियां के इस क्षेत्र में काम करने वालों को निवेश के लिए आमंत्रित करना है। राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर करना चाहती है। इसीलिए हर क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में आबकारी क्षेत्र में 6747 करोड़ का निवेश, 25 हजार से अधिक का रोजगार

आवास विभाग में हाल ही में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त के साथ हुई बैठक में प्रदेश में तेजी से आवासीय योजनाओं को लाने के साथ ही होटल और अस्पताल के लिए बड़े-बड़े 200 भूखंड आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। ये भूखंड ऐसे स्थानों पर चिह्नित किए जाएंगे, जहां आने जाने के लिए बेहतर साधन हो। इसके साथ ही आसपास व्यवसायिक गतिविधियां विकसित करने के लिए भी पर्याप्त भूखंड मिल सके।

विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे नई आवासीय योजनाओं के आसपास भी ऐसे भूखंडों को आरक्षित कर सकते हैं। भूखंड आरक्षित और विकसित होने के बाद इसके आवंटन के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। शासन चाहता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले ऐसे भूखंडों को तैयार कर लिया जाए, जिससे निवेशकों को जरूरत के आधार पर इसे उपलब्ध कराया जा सके।

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |