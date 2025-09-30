लखनऊ-गाजियाबाद समेत बड़े शहरों में खुलेंगे होटल और अस्पताल, 200 भूखंड होंगे रिज़र्व

यूपी सरकार लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, आयोध्या, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में अस्पताल व होटल के लिए 200 बड़े भूखंड तैयार कर आवंटित करेगा। इनमें से 100 होटल और 100 अस्पताल के लिए होंगे।

यूपी सरकार प्रदेश के बड़े शहरों खासकर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, आयोध्या, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में अस्पताल व होटल के लिए 200 बड़े भूखंड तैयार कर आवंटित करेगा। इनमें से 100 होटल और 100 अस्पताल के लिए होंगे। उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और विकास प्राधिकरणों के साथ आवास विकास परिषद को ऐसे भूखंडों को आरक्षित करते हुए विकसित करने का निर्देश दे दिया गया है।

राज्य सरकार प्रदेश के शहरों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही यहां आने वालों को होटल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। प्रदेश में होटल और अस्पताल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भवन विकास उपविधि में भी मानक को सरल किया गया है। इसमें कम और कम चौड़ी सड़क पर इसे खोलने की सुविधा देने के साथ ही अधिक निर्माण की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद देश-दुनियां के इस क्षेत्र में काम करने वालों को निवेश के लिए आमंत्रित करना है। राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर करना चाहती है। इसीलिए हर क्षेत्र में निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं।

आवास विभाग में हाल ही में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और आवास आयुक्त के साथ हुई बैठक में प्रदेश में तेजी से आवासीय योजनाओं को लाने के साथ ही होटल और अस्पताल के लिए बड़े-बड़े 200 भूखंड आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। ये भूखंड ऐसे स्थानों पर चिह्नित किए जाएंगे, जहां आने जाने के लिए बेहतर साधन हो। इसके साथ ही आसपास व्यवसायिक गतिविधियां विकसित करने के लिए भी पर्याप्त भूखंड मिल सके।