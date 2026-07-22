Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होटल मालिक के बेटे पर कार चढ़ाने की कोशिश, जान बचाने को 3 किलोमीटर बोनट पर लटका रहा लड़का

By Ajay Singh
संवाददाता, हापुड़
Follow us on Google News
share

रात में एक होटल पर कार सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि युवक खुले में पेसाब करने लगे। होटल मालिक के बेटे ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक आगबबूला हो गए। उन्होंने होटल पर खड़ी एक कार में अपनी कार से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। होटल स्वामी का बेटा आया तो उन्होंने कार नहीं रोकी।

होटल मालिक के बेटे पर कार चढ़ाने की कोशिश, जान बचाने को 3 किलोमीटर बोनट पर लटका रहा लड़का

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोमवार रात खुले में पेशाब करने का विरोध करना होटल मालिक के बेटे को भारी पड़ गया। कार सवार दो युवकों ने होटल पर खड़ी एक कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि उन्होंने होटल मालिक के बेटे पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। होटल मालिक का बेटा किसी तरह कार के बोनट पर लटक गया और वायपर पकड़ लिया। आरोपी करीब तीन किलोमीटर तक उसे ले गए और उपैड़ा फ्लाईओवर के पास फेंककर फरार हो गए। आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एक होटल पर कार सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि युवक खुले में पेसाब करने लगे। होटल मालिक के पुत्र ने विरोध किया तो आरोपी युवक आगबबूला हो गए। विवाद बढ़ने पर होटल पर मौजूद लोग एकत्र हो गए। कार सवारों ने होटल पर खड़ी एक कार में अपनी कार से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। होटल स्वामी के पुत्र ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुके। कार के सामने होटल स्वामी का पुत्र आया तो उन्होंने कार नहीं रोकी और टक्कर लगने से युवक कार के बोनट पर गिर गया। किसी तरह उसने कार के वायपर पकड़कर जान बचाई। कार सवार फिर भी नहीं रुके और कार को लेकर चले गए।

ये भी पढ़ें:ऑफिस में मृत मिले त्रिपुरा DGP के बैचमेट रहे असीम अरुण, बोले-गहराई से जांच जरूरी

युवक करीब तीन किलोमीटर तक कार के बोनट पर लटका रहा। उपैड़ा फ्लाईओवर के पास कार रोककर आरोपियों ने युवक को फेंक दिया और फरार हो गए। वारदात से होटल पर मौजूद लोगो में अफरातफरी मच गई और होटल स्वामी, पुलिस को सूचना दी। बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और होटल स्वामी के पुत्र और आरोपियों की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद होटल स्वामी का पुत्र सकुशल मिल गया। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। जांच में कार के बारे में जानकारी मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

हाईवे पर कार से स्टंट करने वाले युवक का वीडियो वायरल

वहीं हापुड़ के ही हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एनएच- 9 पर देर रात एक युवक द्वारा कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक स्कॉर्पियो कार से हाइवे पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा था।

ये भी पढ़ें:यूपी में मॉनसून के बिगड़े तेवर, मेरठ से मथुरा; गोरखपुर तक भारी बारिश का अलर्ट
ये भी पढ़ें:यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बूथ लेवल पर BJP की बड़ी कवायद, CM योगी देंगे मंत्र
ये भी पढ़ें:यूपी के 1.42 लाख प्राइमरी शिक्षकों लिए अच्छी खबर, विशेष टीईटी की जल्द आएगी तारीख

हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने वायरल वीडियों की पहचान कर युवक को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना हाफिजपुर क्षेत्र में एनएच-9 पर एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो कार से युवक स्टंट कर रहा था। कार में तेज आवाज में संगीत भी बज रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियों में आरोपी युवक कार से खतरनाक स्टंट और लोगो की जान से खिलवाड़ करता नजर अा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियों की पहचान की तो पता चला कि आरोपी युवक क्षेत्र के गांव रामपुर थाना हाफिजपुर निवासी कार्तिक कसाना पुत्र सुंदर सिंह है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।