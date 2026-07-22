होटल मालिक के बेटे पर कार चढ़ाने की कोशिश, जान बचाने को 3 किलोमीटर बोनट पर लटका रहा लड़का

रात में एक होटल पर कार सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि युवक खुले में पेसाब करने लगे। होटल मालिक के बेटे ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक आगबबूला हो गए। उन्होंने होटल पर खड़ी एक कार में अपनी कार से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। होटल स्वामी का बेटा आया तो उन्होंने कार नहीं रोकी।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोमवार रात खुले में पेशाब करने का विरोध करना होटल मालिक के बेटे को भारी पड़ गया। कार सवार दो युवकों ने होटल पर खड़ी एक कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि उन्होंने होटल मालिक के बेटे पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। होटल मालिक का बेटा किसी तरह कार के बोनट पर लटक गया और वायपर पकड़ लिया। आरोपी करीब तीन किलोमीटर तक उसे ले गए और उपैड़ा फ्लाईओवर के पास फेंककर फरार हो गए। आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात बाबूगढ़ क्षेत्र स्थित एक होटल पर कार सवार दो युवक पहुंचे। आरोप है कि युवक खुले में पेसाब करने लगे। होटल मालिक के पुत्र ने विरोध किया तो आरोपी युवक आगबबूला हो गए। विवाद बढ़ने पर होटल पर मौजूद लोग एकत्र हो गए। कार सवारों ने होटल पर खड़ी एक कार में अपनी कार से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। होटल स्वामी के पुत्र ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुके। कार के सामने होटल स्वामी का पुत्र आया तो उन्होंने कार नहीं रोकी और टक्कर लगने से युवक कार के बोनट पर गिर गया। किसी तरह उसने कार के वायपर पकड़कर जान बचाई। कार सवार फिर भी नहीं रुके और कार को लेकर चले गए।

युवक करीब तीन किलोमीटर तक कार के बोनट पर लटका रहा। उपैड़ा फ्लाईओवर के पास कार रोककर आरोपियों ने युवक को फेंक दिया और फरार हो गए। वारदात से होटल पर मौजूद लोगो में अफरातफरी मच गई और होटल स्वामी, पुलिस को सूचना दी। बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और होटल स्वामी के पुत्र और आरोपियों की तलाश करने लगे। कुछ देर बाद होटल स्वामी का पुत्र सकुशल मिल गया। थाना बाबूगढ़ प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। जांच में कार के बारे में जानकारी मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

हाईवे पर कार से स्टंट करने वाले युवक का वीडियो वायरल वहीं हापुड़ के ही हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एनएच- 9 पर देर रात एक युवक द्वारा कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक स्कॉर्पियो कार से हाइवे पर स्टंट करता दिखाई दे रहा है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा था।