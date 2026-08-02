लड़की को केबिन में बुला होटल मालिक ने दिखाए गंदे वीडियो, की रेप की कोशिश

लड़की का कहना है कि वह सुबह होटल पहुंची तो होटल मालिक वहां नहीं था। आरोपी होटल मालिक ने उसे शुक्रवार शाम को सीवी लेकर केबिन में बुलाया। वहां पर अश्लील वीडियो चल रहे थे। आरोपी ने कहा कि उसकी सैलरी 12 हजार से 18 और 20 हजार रुपए तक कर देगा। बस वह उसे खुश रखे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में नौकरी की तलाश में आई युवती को होटल मालिक ने केबिन में बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप है कि केबिन में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाई। विरोध पर होटल मालिक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि पीड़िता शिकायत लेकर थाने पर गई तो उसे टरका दिया गया। इस पर पीड़िता ने आपबीती का वीडियो वॉयरल किया। इसके बाद विभूतिखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंदिरा नगर की एक युवती के मुताबिक शुक्रवार को विभूतिखंड के एक होटल में उसकी ज्वाइनिंग थी। वह सुबह होटल पहुंची तो होटल मालिक वहां नहीं था। फिर उसे आरोपी होटल मालिक ने शुक्रवार शाम को सीवी लेकर केबिन में बुलाया। वहां पर टीवी पर अश्लील वीडियो चल रहे थे। आरोपी ने कहा कि उसकी सैलरी 12 हजार से 18 और 20 हजार रुपए तक कर देंगे। बस वह उन्हें खुश रखे। घर आने जाने के लिए कैब की व्यवस्था कर दी जाएगी।

आरोपी बोला, कुछ नहीं कर पाओगी, ऊपर तक पहचान है पीड़िता ने विरोध जताया। वह उठकर केबिन से जाने लगी। आरोपी होटल मालिक हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। इस पर वह केबिन से बाहर आ गई। पीड़िता ने होटल मालिक से कहा कि वह उसकी शिकायत पुलिस में करेगी। तब आरोपी ने कहा कि वह उसका कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी पहचान ऊपर तक लोगों से हैं। पीड़िता के मुताबिक वह विभूतिखंड थाने भाई के साथ होटल मालिक की शिकायत करने गई। पुलिस ने 24 घंटे बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एडीसीपी अमोल मुर्कुट के मुताबिक विभूतिखंड थाने में आरोपी होटल मालिक के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।