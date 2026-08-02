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लड़की को केबिन में बुला होटल मालिक ने दिखाए गंदे वीडियो, की रेप की कोशिश

By Ajay Singh
संवाददाता, लखनऊ
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लड़की का कहना है कि वह सुबह होटल पहुंची तो होटल मालिक वहां नहीं था। आरोपी होटल मालिक ने उसे शुक्रवार शाम को सीवी लेकर केबिन में बुलाया। वहां पर अश्लील वीडियो चल रहे थे। आरोपी ने कहा कि उसकी सैलरी 12 हजार से 18 और 20 हजार रुपए तक कर देगा। बस वह उसे खुश रखे।

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लड़की को केबिन में बुला होटल मालिक ने दिखाए गंदे वीडियो, की रेप की कोशिश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में नौकरी की तलाश में आई युवती को होटल मालिक ने केबिन में बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप है कि केबिन में बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाई। विरोध पर होटल मालिक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि पीड़िता शिकायत लेकर थाने पर गई तो उसे टरका दिया गया। इस पर पीड़िता ने आपबीती का वीडियो वॉयरल किया। इसके बाद विभूतिखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंदिरा नगर की एक युवती के मुताबिक शुक्रवार को विभूतिखंड के एक होटल में उसकी ज्वाइनिंग थी। वह सुबह होटल पहुंची तो होटल मालिक वहां नहीं था। फिर उसे आरोपी होटल मालिक ने शुक्रवार शाम को सीवी लेकर केबिन में बुलाया। वहां पर टीवी पर अश्लील वीडियो चल रहे थे। आरोपी ने कहा कि उसकी सैलरी 12 हजार से 18 और 20 हजार रुपए तक कर देंगे। बस वह उन्हें खुश रखे। घर आने जाने के लिए कैब की व्यवस्था कर दी जाएगी।

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आरोपी बोला, कुछ नहीं कर पाओगी, ऊपर तक पहचान है

पीड़िता ने विरोध जताया। वह उठकर केबिन से जाने लगी। आरोपी होटल मालिक हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। इस पर वह केबिन से बाहर आ गई। पीड़िता ने होटल मालिक से कहा कि वह उसकी शिकायत पुलिस में करेगी। तब आरोपी ने कहा कि वह उसका कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी पहचान ऊपर तक लोगों से हैं। पीड़िता के मुताबिक वह विभूतिखंड थाने भाई के साथ होटल मालिक की शिकायत करने गई। पुलिस ने 24 घंटे बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी। एडीसीपी अमोल मुर्कुट के मुताबिक विभूतिखंड थाने में आरोपी होटल मालिक के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है।

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गोरखपुर में मासूम से हैवानियत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

उधर, गोरखपुर में 10 साल की एक बच्ची से रेप के बाद हत्या से लोगों में उबाल है। शनिवार को अधिवक्ताओं के साथ ही कई संगठन सड़क पर उतरे। अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध प्रदर्शन किया। कचहरी में पुलिस ने अधिवक्ताओं को रोकने की कोशिश की तो तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी, अध्यक्ष उमापति उपाध्याय व मंत्री अनुज अस्थाना के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने आरोपी बर्खास्त सिपाही को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपया मुआवजा, सरकारी सहायता और मामले का त्वरित निस्तारण कराने की भी मांग की गई। अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी परिसर से टाउनहाल स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला। गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर सभा की। इस दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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